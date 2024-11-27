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▲黃偉哲表示，行政院也日前宣布臺灣首個人工智慧產業專區將設於沙崙，從沙崙起步，推動AI產業化與產業AI化，實現「人工智慧島」的願景。（圖／南市府提供）

為促進臺南在地產業的全面發展，並加速沙崙智慧綠能科學城在人工智慧 (AI)、半導體、智慧資安等前瞻領域的佈局，市長黃偉哲今(27)日表示，行政院也日前宣布臺灣首個人工智慧產業專區將設於沙崙，從沙崙起步，推動AI產業化與產業AI化，實現「人工智慧島」的願景。臺南市經濟發展局及沙崙智慧綠能科學城攜手大臺南會展中心，於今 (27) 日舉辦「2024 點亮沙崙交流晚宴」。活動邀請來自各產業領袖、媒體及專業人士參與，這不僅是一場高層次的交流盛會，更是業界、政府及學術界代表齊聚一堂，攜手探討未來產業合作與技術創新的寶貴機會，並展望臺南在智慧綠能領域的未來發展藍圖。黃偉哲表示，國家科學及技術委員會宣布未來五年將投入超過360億台幣，推動「智慧大南方」計畫，聚焦於算力、場域、人才與應用等四大領域，提升南方地區的整體競爭力。黃偉哲也說，行政院也日前宣布臺灣首個人工智慧產業專區將設於沙崙，從沙崙起步，推動AI產業化與產業AI化，實現「人工智慧島」的願景。半導體、智慧能源、智慧科技、智慧製造、智慧交通、智慧觀光、智慧醫療、智慧農業及資通安全等關鍵產業將展開跨域合作，並催生新興商機。這些產業脈動將與城市發展、在地經濟及人才培育密切結合。經濟發展局林榮川局長指出，未來沙崙智慧綠能科學城將成為臺灣智慧綠能及人工智慧的核心，並逐步建立國際化的展會與商機平台；大臺南會展中心則將在推動臺南及整個大南方地區經濟發展中發揮關鍵作用，透過展會活動助力產業媒合。經發局進一步表示，此次交流晚宴為產、官、學三方提供緊密合作的平台，讓與會者深入探討當前及未來的產業發展趨勢，並分享專業見解與創新思維。並介紹園區的最新投資機會與發展計畫，讓參與者了解如何參與這個具國際潛力的科技園區的成長與發展，進一步提升臺南及沙崙智慧綠能科學城在市場中的競爭力與影響力。並將為當地產業帶來更多創新商機，以及推動臺南在「大南方政策」下的產業國際化及全臺灣產業的均衡升級。