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▲過去自己也身為運動選手的林浤澤表示，台灣榮獲世界冠軍是全體台灣人的光榮時刻，能一同見證這份榮耀備感驕傲。（圖／明孝里里長林浤澤提供）

▲林浤澤偕同好今天發送100瓶台灣金牌啤酒、100杯麻古飲料，以及100份阿亮香雞排、50份肉包、紅豆餅。（圖／明孝里里長林浤澤提供）

台灣隊在世界十二強棒球賽冠軍戰中，以4比0完封日本，奪下睽違32年的冠軍，締造台灣棒球新歷史！賽後，台灣各地也紛紛出現祭品文。，高雄市前鎮區明孝里里長林浤澤今（27）也偕同陳建良、劉釗誠、郭亮利及多名愛國人士舉辦慶祝活動，發送雞排、肉包、紅豆餅、啤酒、飲料，與鄉親一同歡慶台灣榮耀時刻。林浤澤表示，台灣榮獲世界冠軍是全體台灣人的光榮時刻，能一同見證這份榮耀備感驕傲。過去，自己也身為運動選手，深知這樣的成績來自無數基層、選手、教練及家庭的共同努力。期盼，全體國人在享受這份榮耀喜悅時，更要繼續發揮熱情與團結，並持續關心基層運動的發展，讓更多台灣囡仔夢想得以成真。陳建良也說，看見國人團結一心為台灣英雄吶喊讓人熱淚盈眶。尤其，台灣在國際發展上本就受諸多壓力，這次透過台灣英雄的精采表現，不只讓人看見台灣的堅強實力，展現台灣不屈不饒的堅毅精神，更凝聚台灣人民的向心力，也讓世界看見台灣。共同響應的劉釗誠、郭亮利也表示，看見台灣隊拿下世界冠軍感到無比榮耀，希望將這份喜悅與更多人分享，因此藉由林浤澤里長的號召，發送在地美食與關心體育、支持台灣隊的民眾同樂，也希望大家往後能持續關注各項體育賽事，為台灣隊的選手們加油。