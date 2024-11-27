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高市府人事處今(27)日針對該處處理職場霸凌案件表示，該案為112年2月接獲主管A（議員簡煥宗質詢時之陳情人）疑似霸凌部屬、管理不當之情事，導致部屬B身心狀況不佳，且B已有身心症及自傷意圖。為預防造成遺憾，人事處旋即指派彭前副處長前往了解情況。民進黨籍高市議員簡煥宗日前爆料，市府人事處1名中階主管因為指證下屬有疏失，遭對方投訴霸凌，但該中階主管在沒有公文通知下，被帶往昏暗的小房間調查，除了未經同意偷錄音，也未邀請外聘專家或法學專業委員到場，猶如私設刑堂取供，導致該中階主管身心受創就醫，明年3月將提早退休。高市府人事處表示，該案為2023年2月接獲主管A（簡煥宗質詢時之陳情人）疑似霸凌部屬、管理不當的情事，導致部屬B身心狀況不佳，且B已有身心症及自傷意圖。為預防造成遺憾，人事處旋即指派前副處長前往了解情況。高市府人事處指出，該案屬訪談性質，因時間緊迫，未事先通知主管A，以及訪談場地未臻妥適、未明確知會訪談將進行錄音等程序，與有欠妥，導致接受訪談的主管A主張遭受霸凌。高市府人事處進一步說明，主管A於2024年8月12日提出遭(彭前副處長)霸凌申訴，人事處接獲申訴即組成外聘專家比例過半的霸凌調查小組，調查結果為霸凌案不成立。主管A不服結果，於10月24日再提申訴，人事處重新組成外聘專家比例過半的調查小組，於11月21日作成維持霸凌案不成立決定。有關彭前副處長程序欠妥一事，因其已經調任台南市政府人事處任職，經人事處考績會決議，移由現職機關妥為處置。