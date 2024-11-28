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在美國和法國斡旋下，以色列和黎巴嫩武裝組織真主黨(Hezbollah)達成了停火協議，兩國人民開始返回因14個月的戰事而支離破碎的邊境家園。這項協議是一個飽受衝突困擾的地區罕見的外交壯舉，結束了以色列與伊朗支持的激進組織之間多年來最致命對抗。但以色列仍在加薩走廊與另一個主要敵人、巴勒斯坦激進組織哈瑪斯作戰。滿載床墊、手提箱甚至家具的汽車和貨車，穿過遭嚴重轟炸的黎巴嫩港口城市泰爾(Tyre)，向南行駛，載著據信因這場衝突而流離失所的140萬人中的一些人。真主黨在宣布停火以來的第一份聲明中，沒有直接提及停火，並誓言繼續抵抗。真主黨表示，其戰士「仍然裝備齊全，可以應對以色列敵人的野心和攻擊」。其部隊將監視以色列從黎巴嫩的撤軍。真主黨已經因人員傷亡和以色列殺害其領導人納斯拉勒(Sayyed Hassan Nasrallah)而受到削弱。這項停火旨在結束以色列和黎巴嫩邊境的衝突。根據黎巴嫩衛生部，自去年加薩戰爭引發以來，這場衝突已在黎巴嫩造成至少3,768人死亡。聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)表示，停火是中東衝突數月來的「第一縷希望」。伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araqchi)表示，伊朗對停戰表示歡迎，並希望它是永久性的。在黎巴嫩，當人們開始返回家園時，有些汽車懸掛著國旗，有些汽車則鳴笛，還可以看到一名婦女用手指比出勝利的手勢。以色列表示，其在黎巴嫩的軍事目標是確保2023年10月真主黨開始向加薩哈瑪斯發射火箭時，逃離北部邊境社區的約6萬名以色列人安全返回。負責確保停火持續下去的黎巴嫩軍方表示，已開始向利塔尼河(Litani River)以南遭受以色列猛烈轟炸的地區增派部隊。這條河在以色列邊境北方約30公里處與大海交匯。以色列也襲擊了東部城鎮和貝魯特南郊，以色列軍隊也在今年9月發動的地面入侵中，朝黎巴嫩推進約6公里。根據停火條款，以色列軍隊可以在黎巴嫩停留60天。以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)表示，在4名真主黨成員在該地區被拘留後，他已指示軍方不允許居民返回邊境附近的村莊。更多中央廣播電臺新聞