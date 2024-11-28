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美國公布個人消費支出物價指數（PCE），符合市場預期，並認為12月再降息1碼機率仍高，再加上感恩節放假前，投資人提前獲利了結，美元指數大跌，一度失守106，亞洲主要貨幣兌美元續揚，其中日圓兌美元一度衝上150.456，目前拉回151價位，新台幣兌美元今（28）日早盤也止貶回升，再升破32.5元，來到32.46元，升值7.4分，目前在32.48元震盪整理。美國商務部公布，美國聯準會（Fed）偏好的通膨指標、個人消費支出物價指數（PCE），10月年增2.3%，核心PCE年增2.8%，略高於9月，但仍符合市場預期，市場預期美國12月降息1碼機率仍高，只是明年美國新總統川普上任，市場不確定性升高，美國降息步伐可能趨保守，美元指數進一步走跌，一度下探105.86，目前回到106.2附近。在美元大跌之下，亞洲主要貨幣兌美元也續升，其中日圓一度升破151，一度來到150.456，目前隨著美元站回106之上，日圓拉回到151.6附近盤整，韓元今日早盤也一度回升至1388.34兌1美元，目前在1394.84盤整，離岸人民幣兌美元則從7.2417拉回至7.2506附近。至於新台幣兌美元今日早盤也止貶回升，以32.47元、升值6.4分開出，在美元大跌、亞幣續升及月底出口商有實拋匯需求之下，新台幣進一步來到32.46元，但隨著亞幣出現拉回，新台幣一度又拉回至32.5元以上，目前在32.48元盤整。