我是廣告 請繼續往下閱讀

資深媒體人矢板明夫擔任執行長的「印太戰略智庫」今（28）日發表最新民調，結果顯示有92%民眾認同「台灣是國家」、77.5%表示「台灣不屬於中國」。而最能代表日本人的人物由大谷翔平33.6%居冠，其次為安倍晉三26.5%，初音未來跟三上悠亞分別只有3.5%、3.1%。「印太戰略智庫」指出，這次民調調查期間含世界棒球12強台灣預賽、複賽與台日冠軍賽。由全國公信力民意調查股份有限公司，於11月21日至24日執行。 矢板明夫指出，民調結果顯示國人對於「台灣認同強烈，國家主權意識鮮明」。高達92%受訪者認為「台灣是自己的國家」，而77.5%認為「台灣不屬於中國」，反映出台灣民眾對主權與國家認同的高度共識。而在面對中共可能的武力威脅時，有41.3%的受訪者認為主要戰場將集中在「台灣領土」，而38.2%認為戰場會在「台灣海峽」。對於若中共攻台美國可能採取的行動，29.4%的民眾認為美方將「提供武器與情報」，其次是「對中共實施經濟制裁」（21.8%），7.4%認為美國會「直接出兵協防台灣」。這次調查在「最喜歡的亞洲國家」選項中，日本以64.9%的壓倒性支持居首，遠高於中國7%、韓國4.7%等其他國家。至於最能代表日本人的人物，選項中以大谷翔平33.6%第一，其次為安倍晉三26.5%，志村健5.8%；初音未來僅3.5%，三上悠亞更只有3.1%。印太戰略智庫上次於9月21日公布首波民調，以日本民眾為對象，聚焦「日本人對台灣及台海問題的認知」，有71.2%的日本民眾認為台灣是獨立國家，此次11月的民意調查則是「台灣人對台海局勢及日本認知調查」，可明確看出台灣民眾對主權與國家認同的高度共識。本次調查由「全國公信力民意調查公司」執行，採取CATI進行電話訪問調查，並採用住宅電話與行動電話併用之雙底冊抽樣調查，調查期間為11月21日至24日，調查對象是設籍台閩地區20歲以上民眾，住宅電話有效樣本534份、行動電話有效樣本534份，有效樣本1068份（住宅電話534份、行動電話534份），以95%信賴度計，最大抽樣誤差不超過±3.0%。