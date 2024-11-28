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中華隊在世界棒球12強冠軍戰擊敗日本奪得隊史首座冠軍，今日WBSC世界棒壘球總會公布最新男子棒球世界排名，日本和中華隊依舊保持前二，但讓日媒關注的是，中華隊與榜首日本的積分差距縮小到只有1368分。中華隊這次奪冠補進1380冠軍積分，從4118積分飆升至5498積分，擠下墨西哥獨占第2，日本則拿到亞軍1110積分，累積至6866分穩居第一。日本媒體《Full-Count》直接以「台灣逼近世界第一」下標，關注這次12強中華隊奪冠後，世界排名積分逼近常年維持在世界第一的日本武士隊。此外，12強取得第4名的委內瑞拉，則以4846積分上升1位來到第3名，墨西哥則掉到第4，美國排第5，韓國排第6，荷蘭第7，巴拿馬上升2名來到第8，波多黎各、古巴各自下降1名，分居第9、10，澳洲則上升3名擠進第12。日本媒體《Full-Count》直接以「台灣逼近世界第一」下標，關注這次12強中華隊奪冠後，世界排名積分逼近常年維持在世界第一的日本武士隊。