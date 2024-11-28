我是廣告 請繼續往下閱讀

我國奧運金牌拳后林郁婷近日出發赴英國參加世界拳總盃年終總決賽，卻因世界拳總質疑性別問題，教練曾自強決定棄賽表示抗議。國民黨新北市議員江怡臻說，支持林郁婷和曾自強教練的決定，但這是選手和教練最不願意做的決定之一。她喊話總統賴清德，蹭棒球，別忘了林郁婷。江怡臻說，賴清德在世界棒球12強賽蹭好蹭滿，在總統府的致詞獨漏新北富邦悍將，賴清德也指指點點每位運動員的表現，包括要主戰捕手林家正「如果揮棒角度能夠平一點，就是長打好手」，還自以為幽默，要勉勵王牌投手林昱珉，卻拿投手教練王建民的傷勢說嘴，在傷口灑鹽。江怡臻說，奧運奪下金牌的林郁婷，再出發到國際賽場上，卻受了滿滿委屈，行政院長卓榮泰卻只能表達遺憾，回的不痛不癢，卻沒有具體作為，說要努力確保參賽權利，但事實就是林郁婷無言棄賽，賴清德彷彿忘了他口中的這位台灣的女兒才三個月而已，當初的蹭好蹭滿，只剩嘴巴說遺憾，「民進黨執政如此，我們真的覺得很遺憾！」