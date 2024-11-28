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總統賴清德26日接見中華棒球英雄，致詞時說教主戰捕手林家正，揮棒角度平一點就會是長打好手。國民黨桃園市議員凌濤酸，每一位政治人物的態度，在極為興奮的體育賽事之下就被突顯，譬如在總統府接見球員的總統賴清德的自傲，從棒球點評一覽無遺。凌濤說，賴清德把隊長陳傑憲唸成「陳傑楷」、外野手邱智呈講成「邱志偉」已讓觀眾稍微有點騷動，消費投手教練王建民受傷、又漏富邦悍將張奕、江國豪，經主持人提醒補上，捕手戴培峰因為不在現場，就沒有受到讚揚，如此做法評價不一。但是賴清德的自傲在於他以爲在政治上的表現，讓他各方各面都成為完人。凌濤說，當然口誤也許是失常，但開始點評球員就有點莫名其妙，因為隔行如隔山，大家並不期待總統是個球評，點評球員的努力，承認不懂是一種謙卑，更是一種對專業的尊重。凌濤舉例，賴清德說：「家正，如果你的揮棒角度能夠稍微平一點，你一定是長打的好手」。又，「老虎」投手黃子鵬主動向總統自曝曾經夢想是當隨扈，賴清德聽聞後，自覺幽默轉身向祕書長潘孟安介紹：「這是我今天的新隨扈。」都顯示他自傲，以自己為尊的性格，但總統不是完人，也不是樣樣專精，但顯然賴當上總統，已覺得自我萬能，做實外界指稱「賴神」的自我感覺良好。凌濤說，這篇稿子若是幕僚作業，外界可能瞠目結舌，但更讓人擔憂的是賴清德總統是不是真的如此自負的認為他懂球，自負到在這個台灣棒球的歷史時刻可以對台灣棒球進行各種點評。沒想到，賴清德可能是史上，上任第一年就迷失自己，忘記謙卑，人民為大的總統。凌濤說，從棒球點評不難想像，他以賴系自賞，對別人潔癖，卻也屢屢爆發錯用呂政璋、陳世凱、洪申翰等關鍵錯誤，原來是來自他的自傲性格。民調下滑速度顯然還沒警醒賴總統。一場接見，賴清德的性格，一覽無遺。