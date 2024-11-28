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2025年即將來臨，全球金融市場迎來新的投資週期，中信銀行觀察，2025年上半年資本市場將相對震盪，下半年隨降息幅度累積，寬鬆貨幣政策效果可望浮現，惟須留意美國新關稅時間。不過，後景氣走向正向循環，股票表現有望優於債券，各國政策與景氣動能拉鋸、美國經貿政策、成熟及新興市場需求復甦力道，將是影響市場3大關鍵因素，建議投資人善用多元配置及避險，透過「防守反擊」策略提高投資組合韌性。中信銀行指出，回顧2024年上半年，美國經濟持續展現韌性，且AI熱潮方興未艾，美國大型科技股領軍攀升，激勵相關供應鏈產業及多國股市屢創新高；進入下半年，隨著美國經濟增速溫和放緩，美中政策對市場行情的影響日益顯著，資金逐步轉向具降息利率敏感性和評價優勢的類股。同時，美國聯準會正式啟動降息，債市也出現相應利多。展望2025年，中信銀認為，雖然成熟國家央行已啟動降息，為資本市場提供較為寬鬆的環境，但降息效益尚需時間發酵，上半年在限制性的利率持續壓抑需求及就業下，整體製造業恐仍將面臨挑戰。此外，川普上任美國總統後，首先將面臨美國債務上限協商的不確定性及財政空間受到壓縮，內政預估仍將以削減支出、放鬆管制優先，並持續展開對中國大陸關稅調查。中信銀行也提醒，上半年整體資本市場表現可能相對震盪，下半年則隨著降息幅度的累積，寬鬆貨幣政策效果可望緩步浮現，消費需求回暖及AI應用面需求增溫，將帶動製造業景氣重返擴張。另一方面，中國大陸採取「置換」計畫則得以騰出政策空間，推估中國大陸招開全國兩會後將加大財政刺激力度，進而促進產業鏈復甦，惟須留意美國下半年若釋出新關稅政策，除影響投資氛圍，亦將抵銷部分降息產生的紅利，減緩製造業擴張速度。整體而言，降息後景氣走向正向循環，股票表現有望優於債券。股票布局上，中信銀建議以具成長利多及政策明確的國家，成熟市場以美國、日本為主，新興市場可關注臺灣、韓國、中國大陸、巴西與印度。產業方面，生成式AI持續推動科技與通訊服務業績成長，核心消費在不衰退之下維持穩健，隨著降息推進可逐步布局非核心消費。債市層面因高殖利率優勢仍在，且降息循環延續將不斷校正無風險利率走勢，支撐美國投資級債需求不墜，也看好如美國、新興非投資級債及新興主權債等風險調整後報酬較高的債種。匯市則因全球維持在降息循環，美國通膨回穩，經濟成長受益於寬鬆政策，美元動能將隨著利率下行而轉折，可留意高息的成熟貨幣及中國大陸政策扭轉下的新興貨幣動能。投資策略上，由於美國總統川普政府政策能見度未明、降息刺激尚未傳導至經濟的空窗期，投資目標可以維護資產淨值為優先，並利用與金融市場連動較低的私募資產、中短天期的優質債券及營運獲利展望佳的防禦性產業，以降低整體投資組合波動性。然而，隨著美國、中國大陸財政與貨幣政策影響逐漸發酵，金融市場震盪趨於緩和，可把握投資時機，中信銀建議，標的可挑選與景氣信心連動較深的成長型產業、受惠供應鏈移轉的新興股債與評價面改善的長天期債券組合搭配，為自己2025年的財富加值。