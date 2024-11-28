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為符合聯合國《兒童權利公約》及相關規範意旨，確保兒童免於任何形式身心暴力行為，行政院會今（28）日通過刪除《民法》1085條所定「父母得於必要範圍內懲戒其子女」，其中「懲戒」常遭誤用或作為對未成年子女為身心暴力藉口，因此法務部提出修政草案，以符合《兒童權利公約》。法務部說明，考量《民法》第1084條第2項規定「父母對於未成年之子女，有保護及教養之權利義務」，而第1085條所定「父母得於必要範圍內懲戒其子女」，其中「懲戒」二字在實務上常遭誤用或作為對未成年子女為身心暴力藉口，為符合《兒童權利公約》第19條規定及相關一般性意見，提出修正草案。法務部指出，本次修法改為，「父母保護及教養未成年子女，應考量子女之年齡及發展程度，尊重子女之人格，不得對子女為身心暴力行為」，以闡明父母行使教養權原則，並避免混淆懲戒與教養的概念內涵，宣示父母對未成年子女之保護教養，應尊重其人格發展，禁止對未成年子女為身心暴力行為，以符合《兒童權利公約》第19條規定及相關一般性意見之意旨。