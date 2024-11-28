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勞動部長洪申翰26日上任，內部員工爆料，洪申翰要求勞動部周末加班開會，就是要做業務了解，並且還要同仁把「部長交辦事項」紀錄落實，國民黨立委洪孟楷批，要了解業務，周一到周五上班時間沒有辦法開會嗎？一定還要六日來加班開會，這不就是帶頭當慣老闆的最差示範！霸凌未解血汗來，帶頭當慣老闆，勞動部長好大官威！洪孟楷說，要各單位簡報、紀錄、決議，這不就是想要新官上任三把火，要樹立個人辛勤的加班，卻是用這種極大官威的方式要求六日加班，擺明要給公務人員下馬威，就問勞動部長，加班費怎麼算？洪孟楷說，就他過去在公部門服務的經驗，大多數公務同仁都非常優秀，但上有老下有小，所以家庭的需求非常重要，六日更是家庭的陪伴，臨時要求加班，同仁的需求怎麼解決？新任部長不能對同仁沒有最基本的同理心。洪孟楷說，洪申翰還對內部員工下封口令，禁止對外談霸凌案，這就代表勞動部也知道這樣的狀況是錯的，但還是要做，這跟之前北分署長要求同仁封口有什麼兩樣？民進黨政府真的不缺一個做官的人，但做事的人真的太少。