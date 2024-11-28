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▲大書在Threads發文「我不用上班」，被外界猜測他這波自嘲舉動是在為復出做準備。（圖／大書Threads）

▲大書在個人頻道po出道歉影片，反省自己的錯誤及行為。（圖／大書 YouTube）

知名YouTube頻道「Dcard Video」的核心成員大書日前被前妻爆料婚內出軌，引起軒然大波，而他也對此發表道歉文並退出Dcard Video團隊，許久沒更新社群平台的他，今（28）日突在Threads上發文自嘲「我不用上班」，貼文曝光後瞬間引發討論，許多人紛紛猜測：「大書要復出了嗎？」大書今日稍早在Threads發文寫下：「早上起床的我：好冷喔，不想上班」，下句他立馬幽默自嘲：「也是我：嗯我不用上班。」貼文曝光後，立刻引來許多人留言討論，不少人猜測大書這番發文舉動，似乎有意想復出，紛紛湧入留言區表示：「復出起手式：先自嘲」」、「ㄟ？要復出了嗎」、「大書強勢回歸哈哈台嗎？」其中也有人狠酸：「等個3年再出來啦，水還在滾欸」、「水溫現在偏燙，先不要。」大叔日前遭前妻毀滅式爆料婚內出軌，對象甚至是公司新人，事件爆發1個月左右，大書本月3日於個人YouTube頻道po出道歉影片，內容提到這段時間讓他深刻反思並感到極度愧疚，同時也坦承2年前自己因為不當行為而外遇，因此想鄭重地再次向前妻道歉，而他也透露，離婚後有和前妻協議進行賠償，但他知道就算賠償也無法彌補對前妻造成的傷害。然而這段道歉影片多數人都不領情，覺得根本沒誠意，紛紛留言狠酸，「這波操作是要在自媒體復出的前奏嗎」、「下一屆走鐘獎最水道歉獎」、「笑死隔那麼久出來道歉結果內容那麼水喔」、「明明有九面奢華的道歉可以抄，隔這麼久還道歉成這樣」、「這部影片最多的不是誠意，是他眨眼的次數」。