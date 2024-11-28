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▲XinU表示〈バタフライ〉不僅是她送給自己的歌曲，也是一首為所有想要挑戰新事物的人而寫的歌曲。（圖／XinU YouTube）

▲XinU昔日就曾來台灣拍攝MV，她也相當期待這次的台灣之旅和與歌迷的再次相見。（圖／XinU YouTube）

日本創作歌手「XinU」將於 2025年1月5日來台演唱，門票於今（28）日正式在FunOne Ticket售票系統開賣。繼2023年7月首度來台演出後，時隔1年XinU再次帶著新專輯歸來，將在台北Breeze MEGA Studio舉辦專場《XinU 2nd Full Album A.O.R Release Tour in Taipei》，與樂迷一同沉浸於充滿搖擺氛圍的音樂之夜。自2021年以單曲〈ココカラ〉出道後，XinU就以獨特且輕鬆愉快的音樂風格征服聽眾的心，近來她再次推出的全新單曲〈バタフライ〉，用音樂展現嶄新面貌。這首歌曲特別邀請來自美國的流行雙人組合joan擔任製作人，深受80、90 年代合成器浪潮影響的joan將這項元素融入流行音樂，結合了 XinU迷人歌聲的特質，準備為樂迷帶來耳目一新的聽覺體驗。XinU在談及〈バタフライ〉的創作理念時提到：「傳說中，蝴蝶能引領我們找到前進的方向。在我迷茫時，曾想抓住那隻突然出現的蝴蝶，試圖尋求答案。然而，人生的選擇無窮無盡，最終還是得靠自己去感受、去做出決定。最後，我只希望能忠於內心，勇敢向前」，因此這首歌不僅是她送給自己的歌曲，也是一首為所有想要挑戰新事物的人而寫的歌曲。不只2023年來台開過專場，XinU昔日就曾為了〈やまない雨〉與〈罠〉MV來過台灣，並對台灣的人情味與美景有著深刻印象。她回憶道：「在台灣能感受到比日本更濃厚的人情味，這些都是我在東京很少體會到的。另外，無論是美景還是美食，都讓我難以忘懷！」相當期待這次的台灣之旅和與歌迷的再次相見。