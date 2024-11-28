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行政院會今（28）日通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」，並以識詐、堵詐、防詐、阻詐、懲詐五大面向推動跨部會合作，本次綱領內容以運用AI防制、深化跨境合作、監管關鍵產業、加強被害保護為規劃重點，並設立強化防詐意識、減少發生數、降低財損數3大目標，旨在全面抑制詐欺犯罪危害，為國人打造更安全的生活環境。內政部長劉世芳指出，近年資通訊發展飛快，人工智慧、虛擬資產蓬勃發展，詐騙集團不當利用科技工具，致使詐欺犯罪惡潮席捲世界各國，國內同樣遭受侵襲。有鑒於此，政府自2022年6月起實施「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，推行各項措施，加強防護民眾財產安全，避免情況更加惡化。劉世芳表示，打詐四法通過後，各部會制定相關授權子法及配套措施，並同步研修打詐綱領2.0，重行檢討各項策略及具體措施，使二者可以相輔相成，發揮加乘效果。本次打詐綱領2.0調整原有4大面向架構，新增「防詐」面向，由數位發展部擔任統籌機關，強化數位經濟產業治理，全案將自2025年1月起實施，以延續政府跨部會合作機制，共同打擊詐欺犯罪。行政院長卓榮泰表示，本次修訂打詐綱領2.0，除統合數位經濟產業相關事項外，新設「防詐」面向，並針對當前情勢擬定強化AI防制、深化跨境合作、監管防詐產業及強化被害人保護等各項新增策略及措施，請相關部會依規劃偕同地方政府，各司其職、通力合作，務必讓人民有感。