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▲五堅情連續5年參加臺南耶誕跨年系列演出。(圖／南市府提供)

▲12/21搖滾耶誕演唱會，主持人由最佳應援臺南女兒籃籃擔任。(圖／南市府提供)

臺南市繼11/25公布3場親子活動以及3場大型演唱會場次之後，市長黃偉哲今(28)日公布「2025臺南市耶誕跨年系列活動」12/21搖滾耶誕演唱會卡司，黃偉哲表示， 2025臺南好young跨年耶誕活動，跟其他縣市比起來其實cp值是最高的，因為臺南市連辦三場，而且卡司太強、太多，跟其他縣市比也是數一數二，南市府要用頂尖的卡司陣容來溫暖粉絲的心。至於是否會邀請今年世界12強棒球臺灣隊的英雄們來參加臺南耶誕跨年活動，黃偉哲也賣個關子，他強調正在努力中，因為臺灣隊的英雄們也是行程滿滿，各地方都在邀約，但市府會盡最大努力爭取跟英雄們見面的機會。黃偉哲強調，市府利用有限的資源，盡情與市民一起造夢，做無限的想像，希望讓市民們得到最好、最優質的娛樂享受。黃偉哲表示，歷年來臺南跨年活動的卡司，集結時下臺、韓、日、荷、英等國超夯藝人及團體，精采表演讓民眾津津樂道。而接下來市府會密集公布卡司，讓粉絲們提早做準備，一定不會讓大家失望，一樣會高人氣卡司的演出，敬請期待。黃偉哲說，今年第一場卡司有麋先生、五堅情，本身實力都足以在小巨蛋辦一場演唱會；另外，還有Bettii杯緹、陳華、艾薇，個個都是實力派的唱將，得過許多國內外獎項，同時在社群媒體上有上千萬的點閱率，他也預期12/21耶誕跨年晚會的第一場演唱會會爆滿，所以歡迎大家提早來臺南永華西側廣場，一起來聽演唱會。12/21搖滾耶誕演唱會，主持人由最佳應援臺南女兒籃籃擔任外，藝人有來自馬來西亞「準歌后接班人」之稱的艾薇，還有金曲最佳樂團麋先生，更有KKBOX風雲榜年度百大風雲歌手陳華，以美聲吸引韓國天團防彈少年團成員田柾國注意的創作歌手Bettii杯緹，還有媲美五燈獎五度過關，連續5年都來耶誕跨年系列活動表演的超人氣天團W0lf(S) 五堅情(賴晏駒、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉)。看到五堅情名單時，黃偉哲直言「這一組超多人敲碗的。」他表示，五堅情連續5年參加臺南耶誕跨年系列演出，看著他們近年人氣高漲，除了替他們感到開心外，今年也很榮幸能再次邀請他們來臺南演出，黃偉哲希望高人氣卡司能持續帶動偶像經濟。主辦單位新聞及國際關係處表示，12月是臺南的耶誕跨年月，為了這個全市性的慶典，精心規劃多元化廣域性的活動，包括3場親子童樂會，3場大型演唱會，精彩可期。另外，來臺南跨年，還有機會拿大獎，「2024臺南購物節」已開跑，活動將持續至明年2月，只要50元就能抽百萬名車、鑽戒等好禮，用Line帳號就可以綁定手機載具，不限發票、收據都可以參加抽獎，還可以幫家人一起登錄，歡迎大家提早規劃臺南之旅，來臺南跨年、旅遊並享受購物樂趣。★「2025臺南好young」耶誕跨年系列活動12／14南科童趣嘉年華13:00-16:30（暫定） 新市南科考古館廣場◎如果兒童劇團(劇碼：愛party的蚱蜢)、小丑彥彥、兵兵姐姐帶動跳及闖關活動。12／15總爺耶誕童樂會13:00-16:30（暫定） 麻豆總爺藝文中心◎蘋果劇團(劇碼：小獅王過聖誕節)、Kid's 泡泡派對、巴奇先生打擊樂及闖關活動。12／21搖滾耶誕演唱會18:30-22:00（暫定） 永華市政中心西側廣場◎W0lf(S) 五堅情(賴晏駒、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉)、麋先生、艾薇、陳華、杯緹、其他卡司待公布。12／22南瀛耶誕童樂會13:00-16:30（暫定） 民治市政中心南瀛堂廣場◎豆子劇團(聖誕麋鹿出任務)、小丑呀咪、楊元慶溜溜球秀、吳虹儒 魔幻手繪Tiffany及闖關活動。12／28南瀛草地音樂會18:30-（暫定） 新營南瀛綠都心公園（卡司待公布）12／31臺南好Young跨年晚會18:30-（暫定） 永華市政中心西側廣場（卡司待公布）。