每年聚集日本東北各種好吃好玩活動的「日本東北遊樂日」來了，今年邁入第10屆擴大舉辦，12月7日、8日在華山1914文化創意產業園區登場，來自日本東北的各單位熱情參與，突破往年最多攤位數。
「日本東北遊樂日」緣起於2013年，最初是日本東北為了感謝來自台灣對於311東日本大地震的幫助而開啟的活動。11年來經歷疫情的艱困，但日本東北各單位仍希望持續與台灣民眾交流，期待能夠透過活動之中真心互動與交流，讓彼此之間的友誼更加堅定。也因為如此，活動中各單位都會傾盡全力，把最美好的日本東北帶給台灣民眾。
迎來第10屆的「日本東北遊樂日」，主辦單位特別精心準備了各種禮物及日本東北的大小驚喜，加上受到許多民眾喜愛，特地來台的傳統表演。
現場有日本東北銘菓萩之月特別推出的「久保史緒里」限量款包裝，以及日本東北遊樂日與森永製菓攜手合作，推出的限量版「嗨啾」1000份，將贈送給到場民眾。
活動中除了來自日本東北的各單位以外，各家航空公司如中華航空、長榮航空、台灣虎航、星宇航空、日本航空、ANA等六家航空公司，也將一起共襄盛舉。
更值得令人期待的是，中華航空以及長榮航空、台灣虎航，更現場提供日本來回機票，讓民眾不只參加活動，也能真的親身造訪日本東北，享受獨一無二的魅力。
第10屆「日本東北遊樂日」擴大舉辦7大亮點：
1、Happy Ticket遊樂券福袋
12月7日、8日上午10點，皆會於開場時發放1000份「免費」遊樂券福袋，福袋中有第10屆大會紀念抽獎券之外，同時會隨機發放現煎帆立貝美食券、東北BAR清酒券、日本東北扭蛋券、森永製菓遊樂日限定版「嗨啾」兌換券、手作體驗券等，以及出展攤位的遊樂券等，好吃又好玩。
2、東北BAR
每年都深受酒饕喜愛的立吞酒吧，本屆當然也來到現場。從日本東北直送的限定清酒與葡萄酒，今年再升級，除了可以免費報名參加的「好愛飲比BAR」，可以同時品嘗三種不同酒款外，今年特別準備「小飲試試BAR」，可用日本在地優惠價50元台幣，就能購買試飲杯，現場小酌嘗鮮。
3、日本東北直送！現場吃現煎青森陸奧市帆立貝
活動期間內，連續兩天，青森縣陸奧市免費提供1000份的香煎帆立貝給現場客人品嘗。來自陸奧灣的香煎帆立貝，四周的群山懷抱，純凈且營養豐富，保有礦物質的水源，此處帆立貝是在地名物，味道好而且甜度高。
4、福島最夯「紅牛弟弟」來台灣了！
福島縣柳津町的在地吉祥物「紅牛家族」弟弟的分身，搭乘台灣虎航來台囉！柳津町的紅牛家族有爸爸「福太郎」、媽媽「滿子」、哥哥「哞君」、姐姐「愛將」，這一次是由家族裡的新成員弟弟「柳丸」的同尺寸分身，將來到日本東北遊樂日現場。
5、舞台表演
歷年「日本東北遊樂日」最受歡迎的秋田縣「生鬼太鼓鄉神樂」，以及日本職棒「東北樂天金鷲啦啦隊」，都將重返東北遊樂日舞台。另外還請到超人氣YT頻道韓勾ㄟ金針菇，也將現場分享日本東北遊的樂趣。
6、集章挑戰卡抽獎和大會紀念抽獎活動
場內兩個主要抽獎活動每天各發放1000張，獎品有中華航空及長榮航空、台灣虎航日本來回機票、JR東日本鐵路周遊券、溫泉住宿券、滑雪券、葡萄酒禮盒、清酒、山形牛等日本東北高級物產、6大航空公司精美周邊禮品等各種超級驚喜禮物。
7、日本東北工藝品手作體驗
每年搶破頭名額的免費日本東北直送手作體驗，第10屆迎來更豐富的體驗，岩手縣「小岩井羊毛氈」、新潟縣「狐狸面具彩繪」、福島縣「拼拼樂」、福島市「芥子娃娃彩繪」、宮城縣「雄勝石」、秋田縣「生剝鬼」，以及山形縣「蠟燭彩繪」，現場全都可以報名體驗，感受日本東北獨一無二的魅力。
🟡「日本東北遊樂日」活動資訊
◾地點：華山1914文化創意產業園區 東2A~東2D&中二館
◾入場票價：免費入場
◾日期：2024/12/7（六）至12/8（日）
◾時間：10:00至18:00（最後進場時間17:30）
◾活動網頁 https://2024tohoku.gboriginal.tw/
◾「日本東北遊樂趣」粉專 https://www.facebook.com/@2014tohoku
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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迎來第10屆的「日本東北遊樂日」，主辦單位特別精心準備了各種禮物及日本東北的大小驚喜，加上受到許多民眾喜愛，特地來台的傳統表演。
現場有日本東北銘菓萩之月特別推出的「久保史緒里」限量款包裝，以及日本東北遊樂日與森永製菓攜手合作，推出的限量版「嗨啾」1000份，將贈送給到場民眾。
活動中除了來自日本東北的各單位以外，各家航空公司如中華航空、長榮航空、台灣虎航、星宇航空、日本航空、ANA等六家航空公司，也將一起共襄盛舉。
更值得令人期待的是，中華航空以及長榮航空、台灣虎航，更現場提供日本來回機票，讓民眾不只參加活動，也能真的親身造訪日本東北，享受獨一無二的魅力。
第10屆「日本東北遊樂日」擴大舉辦7大亮點：
1、Happy Ticket遊樂券福袋
12月7日、8日上午10點，皆會於開場時發放1000份「免費」遊樂券福袋，福袋中有第10屆大會紀念抽獎券之外，同時會隨機發放現煎帆立貝美食券、東北BAR清酒券、日本東北扭蛋券、森永製菓遊樂日限定版「嗨啾」兌換券、手作體驗券等，以及出展攤位的遊樂券等，好吃又好玩。
2、東北BAR
每年都深受酒饕喜愛的立吞酒吧，本屆當然也來到現場。從日本東北直送的限定清酒與葡萄酒，今年再升級，除了可以免費報名參加的「好愛飲比BAR」，可以同時品嘗三種不同酒款外，今年特別準備「小飲試試BAR」，可用日本在地優惠價50元台幣，就能購買試飲杯，現場小酌嘗鮮。
3、日本東北直送！現場吃現煎青森陸奧市帆立貝
活動期間內，連續兩天，青森縣陸奧市免費提供1000份的香煎帆立貝給現場客人品嘗。來自陸奧灣的香煎帆立貝，四周的群山懷抱，純凈且營養豐富，保有礦物質的水源，此處帆立貝是在地名物，味道好而且甜度高。
4、福島最夯「紅牛弟弟」來台灣了！
福島縣柳津町的在地吉祥物「紅牛家族」弟弟的分身，搭乘台灣虎航來台囉！柳津町的紅牛家族有爸爸「福太郎」、媽媽「滿子」、哥哥「哞君」、姐姐「愛將」，這一次是由家族裡的新成員弟弟「柳丸」的同尺寸分身，將來到日本東北遊樂日現場。
5、舞台表演
歷年「日本東北遊樂日」最受歡迎的秋田縣「生鬼太鼓鄉神樂」，以及日本職棒「東北樂天金鷲啦啦隊」，都將重返東北遊樂日舞台。另外還請到超人氣YT頻道韓勾ㄟ金針菇，也將現場分享日本東北遊的樂趣。
6、集章挑戰卡抽獎和大會紀念抽獎活動
場內兩個主要抽獎活動每天各發放1000張，獎品有中華航空及長榮航空、台灣虎航日本來回機票、JR東日本鐵路周遊券、溫泉住宿券、滑雪券、葡萄酒禮盒、清酒、山形牛等日本東北高級物產、6大航空公司精美周邊禮品等各種超級驚喜禮物。
7、日本東北工藝品手作體驗
每年搶破頭名額的免費日本東北直送手作體驗，第10屆迎來更豐富的體驗，岩手縣「小岩井羊毛氈」、新潟縣「狐狸面具彩繪」、福島縣「拼拼樂」、福島市「芥子娃娃彩繪」、宮城縣「雄勝石」、秋田縣「生剝鬼」，以及山形縣「蠟燭彩繪」，現場全都可以報名體驗，感受日本東北獨一無二的魅力。
🟡「日本東北遊樂日」活動資訊
◾地點：華山1914文化創意產業園區 東2A~東2D&中二館
◾入場票價：免費入場
◾日期：2024/12/7（六）至12/8（日）
◾時間：10:00至18:00（最後進場時間17:30）
◾活動網頁 https://2024tohoku.gboriginal.tw/
◾「日本東北遊樂趣」粉專 https://www.facebook.com/@2014tohoku
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