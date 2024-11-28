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台北股市今（28）天開高走低，終場下跌35.88點或0.16%，收在22298.9點，日K連4黑，成交量為3248.12億元；其中三大法人合計賣超71.55億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連3賣」賣超98.85億元；投信「連9買」，今日買超36.89億元；自營商（自行買賣）「連3賣」賣超9.59億元，合計三大法人賣超71.55億元。美國昨日公布10月通膨數據，雖然符合預期，但被聯準會視為利率政策主要依據的核心消費者物價指數卻創下今年四月以來的新高，市場認為降通膨的目標沒有太大進展，拖累美股四大指數全數走低。台北股市今日開盤走高，上漲45.67點、來到22380.45點，不過隨後在電子股下跌之下，台積電跌破千元關卡，拖累指數重挫逾200點，不過隨後在台積電站回千元關卡，指數也一度回到平盤附近，尾盤在盤下震盪，終場下跌35.88點或0.16%，收在22298.9點，日K連4黑，成交量為3248.12億元。大盤開高走低，中小型股也同步開高走低，櫃買指數開盤也同步上揚，櫃買指數開盤上漲0.04點、來到255.44點，最低一度來到250.46點，不過中小型股沒有明顯買盤挹注，終場下跌2.58點或1.01%，收在252.82點，日K連3黑，並且跌破年線關卡，成交量為900.67億元。權值股走勢分歧，權王台積電以1005元開出、上漲5元，不過隨後在賣單調節下，股價失守千元，最低一度來到992元，不過有投資人趁機撿便宜，推升股價再度站回千元，最後一盤更是湧入3270張買單，拉抬股價終場翻紅上漲5元或0.5%，收在1005元，力守千元關卡，不過日K連4黑，挹注大盤指數有40點。鴻海則是開高走低，今日以196元開出、下跌0.5元，隨後立即翻紅走高，最高來到199元，不過隨後跟著台積電一同走低，最低一度來到193元，終場下跌1元或0.51%，收在195.5元，日K連3黑，跌破半年線，拖累大盤指數就有4點。聯發科以1260元開出、上漲10元，隨後翻黑下跌10元、來到1240元，不過尾盤有買單積極搶進，終場翻紅上漲5元或0.4%，收在1255元，日K連4黑，挹注大盤指數有2點。今日個股成交量排行榜前五名：神達、金寶、富喬、高鋒、泰金寶-DR；個股成交量排行榜前五名：台積電、神達、鴻海、聯鈞、高鋒。