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17歲的祐嘉是先天性顱骨縫早閉「克魯松症候群」患者，，在台大醫院先後由神經外科施行顱骨減壓、耳鼻喉科施行氣管切開術才緩解症狀，且此後於多個成長階段仍持續接受顱骨、顏面手術，經歷超過20次手術後，如今顱顏功能與外觀已與一般人無太大差異。台大醫院顱顏醫療暨形態科學發展中心今（28）日舉行成立2週年成果發表會，藉由祐嘉長期的醫療歷程及成果，展示先天性顱顏問題的治療技術進步，並邀請祐嘉現身說法。祐嘉表示，過去常因外觀較為不同而遭受異樣眼光，求學、社交都不是很順利，還被笑是外星人，但歷經多次大小手術後，現在已經比較有自信，畢業後，也想和一般人一樣找工作賺錢，並期待可以交女友。台大顱顏中心主任謝孟祥指出，，而早年礙於技術限制，因為要避免傷及許多重要的神經、血管等，導致治療難度高，不過近年隨著醫療技術進步，透過高科技電腦輔助，使用手術導航系統、電腦手術模擬及3D列印等，都有助顱顏手術更精準、迅速、安全。台大顱顏醫療團隊今並發表「顱縫過早癒合健康偵測時間表」，其內容匯集跨科部團隊多年討論與經驗，涵蓋出生至成年，對於所有顱縫過早癒合的病人，在生長各階段所需檢查、治療等，都有完整的說明，為台灣第一份針對這類患者擬定的全方位指引，對於醫療人員、患者及家屬都有莫大助益。謝孟祥表示，台大醫院顱顏醫療團隊成立迄今已15年，歷經各種考驗及肯定後，2年前成立顱顏中心，未來將秉持以治療顱顏重症為目標的初衷，與時俱進，為顱顏疾患提供更先進的治療。