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勞動部勞發署公務員疑遭前北分署長謝宜容霸凌輕生案，導致前勞動部長何佩珊下台，新任部長洪申翰25日正式上工，不過這起人事案卻引爆在野怒火。國民黨立法院黨團總召傅崐萁今（28）日砲轟，新任勞動部長洪申翰有接到陳情，卻選擇官官相護吃案「一個高中畢業的勞動部長，這是國家之恥！」更稱總統賴清德用人唯親，「用這樣貨色擔任勞動部長」。謝宜容因涉職場霸凌，導致公務員在辦公室輕生，風波震驚全台，事後勞動部長何佩珊下台，由民進黨立委洪申翰接任。不過，因為洪申翰曾提及，早在今年2月就知道勞動部的「鬼故事」，遭國民黨砲轟知悉卻「毫無作為」，該人事案立刻引發在野怒火。傅崐萁今天上午出席全國公務人員協會「拒絕霸凌公務員」記者會時指出，國民黨會在明天院會正式提出，不只譴責勞動部不肖官員，同時要成立國會的「職場調查委員會」，讓全國在職場中被霸凌的人，都可以向立法院提出訴求，把所有冤屈讓國會了解，讓霸凌事件不再發生。傅崐萁認為，勞動部發生事件被霸凌的公務員求助無門，新任勞動部長洪申翰有接到陳情，卻選擇官官相護吃案，「一個高中畢業的勞動部長，這是國家之恥！」，而且是吃案部長竟然可以就任，表示總統賴清德用人唯親。傅崐萁直言，國家不是沒人才，「卻是用這樣貨色擔任勞動部長，才剛發生吃案就擔任勞動部長？」他不只要全力監督勞動部，希望所有部會、職場上同仁，各領域的國人有冤屈都可以向立法院調查委員會向國會提出申訴，一定秉持公平、公正、公開，受委屈霸凌的職場人員給予支持。