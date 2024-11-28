面對2030雙語政策，家長不再滿足於傳統的課堂教育，選擇以線上教育輔助孩子的學業成了新趨勢，英語教育的需求尤其明顯。值得一提的是，最近北部一名9歲學童Arvin，選擇兒童英語線上教學平台51Talk，短短一年便成功通過劍橋英檢B1級別，相當於國二英文程度，他的成功見證線上教育的成效。
因應2030雙語政策實施，越來越多家庭期望讓孩子從小具備競爭力，尤其擁有流利的英語溝通能力。Arvin的父親表示，選擇51Talk是因為其課程設計兼顧彈性與互動性，尤其家中有四個孩子，51Talk可以讓每個孩子都擁有專屬的學習進度，這是傳統補習班無法提供的。
另外，線上學習還可免於接送的麻煩，特別適合現代忙碌的雙薪家庭，也可以讓孩子有更多自由的空間去適應不同教學內容，並能依照個人節奏學習，即使在家中，也能擁有高品質的語言練習，快速提升語感與表達自信。Arvin在短短一年內通過劍橋B1英檢的成績，成為線上學習優勢的最佳例證。
51Talk台灣區負責人Gina表示，相較其他線上英語學習平台，51Talk的學習系統不僅重視語言能力的提升，更致力於激發孩子的學習興趣。尤其全球獨創的「短時高頻」互動遊戲化學習模式，結合獎勵式動畫課程，透過25分鐘的短時高效課堂，搭配趣味十足的視覺認知學習設計，讓孩子在快樂中學習。
平台建議每月學習時間長達15小時以上，確保學習頻率並有效提升口說能力。課程內容緊扣學習趨勢，不僅能幫助家長更有效應對2030雙語政策的實施，更能為孩子應對未來課業挑戰提供扎實基礎。
Gina進一步表示，51Talk聘請具有豐富英語教學經驗與專業教育背景的外籍教師授課，營造輕鬆有趣的互動教學環境，透過自然引導激發孩子的學習樂趣，讓他們在愉悅氛圍中輕鬆進步，為未來造就更多可能性。免費預約體驗，一起學習更多英文>> https://lihi2.com/bBAaj
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另外，線上學習還可免於接送的麻煩，特別適合現代忙碌的雙薪家庭，也可以讓孩子有更多自由的空間去適應不同教學內容，並能依照個人節奏學習，即使在家中，也能擁有高品質的語言練習，快速提升語感與表達自信。Arvin在短短一年內通過劍橋B1英檢的成績，成為線上學習優勢的最佳例證。
51Talk台灣區負責人Gina表示，相較其他線上英語學習平台，51Talk的學習系統不僅重視語言能力的提升，更致力於激發孩子的學習興趣。尤其全球獨創的「短時高頻」互動遊戲化學習模式，結合獎勵式動畫課程，透過25分鐘的短時高效課堂，搭配趣味十足的視覺認知學習設計，讓孩子在快樂中學習。
平台建議每月學習時間長達15小時以上，確保學習頻率並有效提升口說能力。課程內容緊扣學習趨勢，不僅能幫助家長更有效應對2030雙語政策的實施，更能為孩子應對未來課業挑戰提供扎實基礎。
Gina進一步表示，51Talk聘請具有豐富英語教學經驗與專業教育背景的外籍教師授課，營造輕鬆有趣的互動教學環境，透過自然引導激發孩子的學習樂趣，讓他們在愉悅氛圍中輕鬆進步，為未來造就更多可能性。免費預約體驗，一起學習更多英文>> https://lihi2.com/bBAaj