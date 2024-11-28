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勞動部霸凌爭議延燒，國民黨立委李彥秀今（28）日質疑，監察院長陳菊要不要自請接受調查？對此，高雄市綠營民代們認為，陳菊出席活動致詞就要被抹黑，且致詞的主題也是如何努力改善女性工作者的處境，根本無需監院調查。此舉就是典型抹黑攻擊的政治霸凌、拿陳菊當政治提款機。前部長許銘春也遭控涉嫌用勞發署「就業安定基金」365萬元舉辦演唱會高唱半小時，遭國民黨台北市議員鍾小平告發涉嫌貪污，台北地檢署也將許銘春列為他字案被告偵辦，李彥秀表示，性別工作平等法2002年三讀通過時，勞委會主委就是陳菊，質疑許銘春用「就業安定基金」搭建舞台、親自獻唱為陳菊歌功頌德，把紀念音樂會搞成「敬！陳菊的光」。賴瑞隆指出，勞動部是在2022年舉辦性別工作平等法20週年音樂會，活動時間計2小時30分，陳菊當年積極完成立法工作，針對9個草案版本與立委溝通，直到2002年三讀通過，保障女性權益，陳菊以前主委身分受邀出席致詞，沒有唱歌，何以抹黑攻擊陳菊？賴瑞隆痛批，拿陳菊當政治提款機，就是一種惡意攻擊、政治霸凌。作為政治人物，應以事實證據說話，昧於事實刻意說謊誤導，應該負責任出面道歉，陳菊只有致詞沒有唱歌，連查證都沒有，搞錯抹黑就出來道歉，不要想藉抹黑攻擊獲取政治利益。立委李柏毅也在臉書發文表示，2002年「性別工作平等法」三讀通過時，陳菊正是勞委會主委！在這樣的背景下，陳菊受邀出席音樂會並致詞，是再自然不過的事。況且陳菊不清楚部長演唱橋段，純粹是以性平法催生者心情參加，因此可以看到致詞內容嚴肅。李彥秀的質疑，根本是為黑而黑、惡意曲解！反觀國民黨推薦的宜蘭縣長林姿妙，如今被求刑20年！身為國民黨副秘書長的李彥秀，不曾道歉，整天忙著抹黑別人想轉移焦點。李柏毅認為，政治應有底線，評論更應基於事實。別再用這種不符合事實又毫無邏輯的抹黑。李彥秀，請停止拙劣的政治把戲！否則於理無據，徒然消費掉自己的信用度『罷了』。高雄市議員邱俊憲則回嗆李彥秀刻意惡意抹黑如同另一種政治霸凌！假行公義實為鬥爭，只是為賺取政治利益！邱俊憲強調，民主法治社會，若有貪贓枉法者，自有受調查釐清之責，也支持司法檢調一個都不能放過！不過邱俊憲也指出，李彥秀她是不是忘記，國民黨強力推薦連任的林姿妙，經過調查涉貪被求刑20年！國民黨朱立倫要不要自請處分一下，兼任副秘書長的李彥秀，要不要出面道歉一下？邱俊憲認為，若按照李彥秀的邏輯，涉貪被收押柯文哲主席率領的民眾黨，加上一審判決有罪的高虹安，國民黨不就應該要求民眾黨集體團滅？而實際上在立法院，藍白卻又是手牽手的一起杯葛胡鬧！邱俊憲無奈表示，離開政治事務圈已很遠的陳菊，一直都被當沙包打，一直被當政治提款機！她還沒當監察院長前，大家要不要回想一下，多少對她的抹黑、攻擊，甚至是人身霸凌的事情，硬是要她吞下去，因為她叫陳菊，所以她就必須什麼都吞下去？