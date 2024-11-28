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▲澎湃新聞上關於雲南廣播的內容全數被下架。（圖／翻攝畫面）

中國雲南部分地區今（28）日凌晨突然播放「習近平重要講話」廣播，引發許多雲南當地民眾不滿，雲南省廣播電視局回應中媒表示並非駭客入侵，並強調正調查當中，未料，中媒的相關報導卻在稍早一一被下架。社群平台X知名帳號「李老師不是你老師」發文提及，中國雲南多個地區今日凌晨零時左右，許多社區突然開始大聲廣播「習近平重要講話」，播放時間則有長有短。在微博上，亦有許多來自雲南的民眾表示，「廣播還讓不讓人睡覺？」、「發生啥事了，全國半夜廣播」，雲南廣播隨即成為許多中國民眾搜尋的話題。根據中媒澎湃新聞報導，雲南省廣播電視局回應此事時表示，正在調查當中，並非系統遭駭客入侵，對引起的恐慌或擾民表示抱歉，強調正在召開緊急會議，將適時對外通報情況。然而，澎湃新聞與雲南廣播的相關報導卻在發布後數小時，突然從網站上撤下，就連其他包含極目新聞，鳳凰網等其他中媒對於此報導的新聞，也一併消失。