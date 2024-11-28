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▲高雄梓官區一處民宅今（28）日驚傳雙屍命案，侯姓男子疑似與江姓女友發生衝突後，手持利刃刺殺女友後輕生。（圖／翻攝記者爆料網）

高雄梓官區一處民宅今（28）日驚傳雙屍命案，侯姓男子疑似與江姓女友發生衝突後，手持利刃刺殺女友後輕生，目前警方已封鎖現場採證中。警方指出，54歲侯姓男子陳屍在樓梯間，江姓女子則是倒在床上，兩人身上都有刀傷，初步排除外力介入，詳細死因暫無法判定。岡山分局表示，28日下午2點左右獲報，梓官區中學路一處民宅內，江姓女子（38歲）友人前往拜訪時，在一旁樓梯間發現侯姓同居男友（54歲）輕生死亡梓，立即通報警方，侯男身上無明顯外傷，但褲管沾有血跡，另口袋內有江女房間鑰匙，警方後續開啟江女房門，發現江女也明顯死亡，身上也有刀傷，立即封鎖現場採證。警方指出，調閱現場監視器後確認，現場沒有外力入侵跡象，全案正在深入調查中。