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▲道枝駿佑澄清自己沒有不敢喝珍奶，記者會上也喝得很開心。（圖／記者李政龍攝）

▲大橋和也（中）準備了中文版的自我介紹開場白。（圖／記者李政龍攝）

▲西畑大吾稱讚台灣粉絲非常熱情。（圖／記者李政龍攝）

▲大西流星過去和成員藤原丈一郎一起來台遊玩，這次來開演唱會，感到很開心。（圖／記者李政龍攝）

▲浪花男子成員表示很期待演唱會，希望能讓更多人認識團體。（圖／記者李政龍攝）

浪花男子（なにわ男子）即將於本周末在小巨蛋開唱，今（28）日舉辦記者會接受訪問，成員一一開口用中文、台語打招呼。主辦單位更貼心送上珍奶，讓過去曾說過不喝珍奶的道枝駿佑都直呼：「好喝！」而大橋和也特別準備了他專屬自我介紹詞的中文版，台詞都背得很好，唯獨一直忘記自己中文名怎麼講，讓隊友不斷提醒，場面超爆笑。先前有不少粉絲在網路上宣導「道枝駿佑不敢喝珍奶」，希望浪花男子來台期間不要逼他喝，對此他們9月接受台灣媒體線上訪問時，道枝駿佑就特別澄清那次訪問已是4年前：「只是當時年紀小沒喝過，沒有不喜歡。」並表示來台灣也會想要嘗試看看。這次主辦單位特別準備道地珍珠奶茶給7位成員品嘗，成員們拿著珍奶先是直呼好大杯、好重，一喝下去後紛紛瞪大雙眼驚嘆：「好喝」、「QQ」，主持人也熱心教他們說「好喝」的中文和台語，道枝駿佑還特別指著杯子向主持人確認：「這是叫『珍奶（中文）』嗎？」被問到第一次喝道地珍奶的感覺如何？他表示真的非常好喝，還用日式晶晶體強調：「好喝です！」而大橋和也特別把專屬自我介紹開場白「吃多了布丁，屁股變得估溜估溜」用中文講，不過要接著用中文說名字時卻一再卡詞，說了三遍都失敗，反倒還要一旁的成員提示他的中文名念法，逗得全場哈哈大笑。這次的亞洲巡迴是他們第一次來到海外開唱，第一場就獻給台灣，西畑大吾表示：「才剛抵達就已經充分感受到台灣粉絲的熱情，演唱會上會更加投入為大家帶來好的演出，也希望透過這次來台能讓更多人認識浪花男子。」大西流星則說：「雖然和台灣粉絲有著物理上的距離，平時只能通過SNS靠近彼此，但希望未來可以和台灣的粉絲們更加接近！」之前和藤原丈一郎來台灣旅遊過的他，表示這次能以工作來台很高興。高橋恭平這次是人生第一次出國，他難掩興奮：「很開心第一次出國是和成員們一起開海外演唱會，知道有很多台灣粉絲等待我們，希望能在演唱會上讓粉絲們感到幸福。」長尾謙杜更是嘴甜說道：「這是我第一次來台灣，但已經變得很喜歡台灣了，有種越來越喜歡的感覺，期待在演唱會上見到台灣粉絲，希望可以好好傳達出我們對粉絲們的感謝之情。」已經來台灣三次的藤原丈一郎表示：「每次來台灣都很開心，這次也會為了讓更多人知道浪花男子而努力，也想讓更多日本人認識台灣，很期待演唱會、也很期待在台灣觀光，也會更努力吃很多三杯雞再回日本！」