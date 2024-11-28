2024第三屆世界12強棒球錦標賽由中華隊奪冠，讓許多不熟悉棒球的民眾驚呼「台灣什麼時候這麼強的？」這背後的球員、教練、情蒐、後勤等人員的努力絕對功不可沒。百萬網紅Cheap在27日發文，揭露「台灣國際賽常烙賽的原因」，卻因「開酸棒協、前中職會長」一度被要求刪減文句，讓他決定直接發文分享，引爆一票老球迷深有共鳴。

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Cheap今（28）日在臉書粉專上發文分享，「做了一個棒球為什麼變強的影片，還趁機偷塞了一個業配，廠商說很好，但希望刪掉這兩句」，分別是「棒協非常的無能，只想分錢不做事」、「中職會長如趙守博，長期占著茅坑不拉屎」。

「寧願換廠商也不刪」Cheap繼續針對那兩句話進行深入的解釋，「過去的會長是吉祥物，長期占著茅坑不拉屎，如趙守博，任內三度爆發假球，只有譴責、譴責再譴責，直到黃鎮台改革後，中職才逐步起飛，看看現在的蔡其昌會長，多會做事。」

▲「Taiwan帽T」引發討論，蔡其昌喊出「已經請同仁晚點開預購了」。（圖／蔡其昌Threads）
▲Cheap大讚，自黃鎮台改革後，中職才逐步起飛，現在的蔡其昌會長，也很會做事。（圖／蔡其昌Threads）
隨後是過去棒協的管理問題，Cheap表示，中職過去因為假球案牽連，講話不敢大聲，只能讓棒協主導國際賽，而國際賽是可以賺錢的，有門票、周邊、授權、轉播金等收入，所以棒協很愛搶國際賽的組訓權，偏偏能力很差，搶了又不做事，如2013年WBC，中華隊去了東京才發現棒協沒買早餐，但當時棒協反駁有發現金，讓Cheap吐槽：「你是要王建民先發當天，去飯店樓下的lawson買早餐嗎？」

▲中華隊今（22）日於世界十二強棒球錦標賽複賽第二戰對上強敵美國隊。中國信託金融控股公司董事、中華棒球協會理事長辜仲諒陪同中職會長蔡其昌帶隊前往東京巨蛋四強決賽。（圖／官方提供）
▲辜仲諒成為棒協理事長後，對台灣棒球發展有很大的幫助。（圖／官方提供）
但到了現在情況已經完全不同了，Cheap總結指出，台灣棒球變強的原因有兩個：一是中職會長的改革，二是棒協不再扯後腿。他特別提到2018年辜仲諒成為棒協理事長後，因為他愛棒球、懂棒球且有錢，棒協不再妨礙國際賽事，這對台灣棒球發展有很大的幫助。

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