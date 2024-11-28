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▲Cheap大讚，自黃鎮台改革後，中職才逐步起飛，現在的蔡其昌會長，也很會做事。（圖／蔡其昌Threads）

▲辜仲諒成為棒協理事長後，對台灣棒球發展有很大的幫助。（圖／官方提供）

2024第三屆世界12強棒球錦標賽由中華隊奪冠，讓許多不熟悉棒球的民眾驚呼「台灣什麼時候這麼強的？」這背後的球員、教練、情蒐、後勤等人員的努力絕對功不可沒。百萬網紅Cheap在27日發文，揭露「台灣國際賽常烙賽的原因」，卻因「開酸棒協、前中職會長」一度被要求刪減文句，讓他決定直接發文分享，引爆一票老球迷深有共鳴。Cheap今（28）日在臉書粉專上發文分享，「做了一個棒球為什麼變強的影片，還趁機偷塞了一個業配，廠商說很好，但希望刪掉這兩句」，分別是「棒協非常的無能，只想分錢不做事」、「中職會長如趙守博，長期占著茅坑不拉屎」。「寧願換廠商也不刪」Cheap繼續針對那兩句話進行深入的解釋，「過去的會長是吉祥物，長期占著茅坑不拉屎，如趙守博，任內三度爆發假球，只有譴責、譴責再譴責，直到黃鎮台改革後，中職才逐步起飛，看看現在的蔡其昌會長，多會做事。」隨後是過去棒協的管理問題，Cheap表示，中職過去因為假球案牽連，講話不敢大聲，只能讓棒協主導國際賽，而國際賽是可以賺錢的，有門票、周邊、授權、轉播金等收入，所以棒協很愛搶國際賽的組訓權，偏偏能力很差，搶了又不做事，如2013年WBC，中華隊去了東京才發現棒協沒買早餐，但當時棒協反駁有發現金，讓Cheap吐槽：「你是要王建民先發當天，去飯店樓下的lawson買早餐嗎？」但到了現在情況已經完全不同了，Cheap總結指出，台灣棒球變強的原因有兩個：一是中職會長的改革，二是棒協不再扯後腿。他特別提到2018年辜仲諒成為棒協理事長後，因為他愛棒球、懂棒球且有錢，棒協不再妨礙國際賽事，這對台灣棒球發展有很大的幫助。