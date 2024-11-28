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▲《孟婆客棧：冥星雙飛俠》劇組人員，今日現身台中歌劇院，與大家暢談幕後故事與演出心情。（圖／記者金武鳳攝，2024.11.28)

▲唐美雲、許秀年當場對唱母女情深的〈紅塵過客〉，讓全場都紅了眼眶。(圖／記者金武鳳攝，2024.11.28)

唐美雲、許秀年當場對唱母女情深的〈紅塵過客〉，讓全場都紅了眼眶。電視劇《孟婆客棧》是探觸生死議題的黑色幽默喜劇，劇中設定冥界為靈魂轉世前生活的所在，若有心懷遺憾不願喝湯的轉生者，孟婆會安排他們前往孟婆客棧，由客棧員工們協助，在7日內化解其心中的遺憾。2021年首播，獲得極佳迴響，次年榮獲第57屆電視金鐘獎「戲劇節目創新獎」肯定。唐美雲說，《孟婆客棧：冥星雙飛俠》是MIT新型態的歌舞劇，從現代戲演到傳統歌仔戲內台戲，一齣戲可以看到4種不同型態的演出。編劇陳健星指出，戲曲界皆知，唐美雲的父親為「戲狀元」蔣武童，母親唐冰森是知名小生。劇中方素秋故事取材自唐冰森的生命經歷。《孟婆客棧：冥星雙飛俠》乍看之下好似武林歪傳、冒險遊戲，卻在故事中隱隱道出臺灣早期內台戲的繁華景象，以及戲班人樂天知命、不畏艱苦的生命光影。由於戲中戲加穿越多線情節複雜，蔡振南和方馨在劇中擔任類說書人腳色，不但要唱要跳，還要記非常多的台詞。方馨表示，最大的挑戰是要照顧南哥，幫他記得走位，不時還要提詞，有時候顧他到自己的詞都忘了，每場都有「驚喜」。蔡振南說，從高雄到臺北演出6場，有一首歌唐美雲每唱必哭，可見和媽媽感情非常好，讓他這個「沒血沒淚」的人眼眶也紅了。《孟婆客棧：冥星雙飛俠》此次與長期致力於公益的跨國企業攜手合作，邀請臺北市盲人福利協進會成員走入劇場，並安排視障朋友參加歌劇院建築導覽、口述影像專場，輕鬆自在地體驗劇場藝術。此外，歌劇院也與七期「遠雄琉蘊 」攜手推廣藝術生活圈，邀請民眾近距離感受傳統戲曲與精緻藝術的舞台魅力 。歌劇院期望藉由企業的力量，吸引不同族群親近表演藝術，共享文化生活，實踐「文化平權」、「共融劇場」的理念。