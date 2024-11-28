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越南女首富張美蘭（Truong My Lan）因涉嫌犯下越南史上最大金融詐欺案，在今年四月被判處死刑。但近來她極欲避免一死，與律師不斷尋求方法爭取減刑，外媒揭露已有許多投資人願意提供上億貸款給她，來讓她減刑。根據彭博等媒體報導，張美蘭因挪用西貢商業銀行（SCB）至少123億美元資金，觸犯賄賂、挪用公司資產等多項罪名，於今年4月被判處死刑。張美蘭認罪後，她的律師Giang Hong Thanh提到，檢方告知除非張美蘭能夠歸還大量挪用資產，否則不會對她從寬量刑。律師透露，他們正努力協助爭取上訴避免死刑，已有海外投資者同意提供4億美元貸款，相關文件正在準備中。依據越南法律規定，因貪汙罪被判死刑的罪犯，若能主動返還75%的侵吞資產，法院可以酌情考慮，予以減刑。