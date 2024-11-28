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▲兩天的大露營活動，幼童軍師生要接受趣味體驗課程、學習工作坊與定向探索挑戰，實踐團隊合作與互助童軍精神。（圖／高市府教育局提供）

高雄市113年幼童軍大露營於今（28） 日在旗山東九道之驛舉行開幕，有全市14所國小、337位幼童軍師生齊聚一堂。今年的大會主題為「雄i童軍 智勇龍飛young」，鼓勵幼童軍發揮國際視野、運用現代科技，培養勇氣、智慧，成為具備全球觀與愛心的未來領袖。兩天的大露營活動，幼童軍師生要接受趣味體驗課程、學習工作坊與定向探索挑戰，實踐團隊合作與互助童軍精神。高雄市113年幼童軍大露營活動由三民區莊敬國小統籌規劃，並得到高雄市童軍會與高雄市女童軍會的全力支持，不僅提供學員露營體驗，並精心設計三大活動模組，包括趣味體驗課程、學習工作坊與定向探索，讓幼童軍在輕鬆有趣的氛圍中學習團隊合作、解決問題與自我成長。第一天開幕活動後，全體幼童軍就參與「趣味體驗課程」挑戰，包括「同舟共濟」兩人一組陸上滑板，也有考驗團隊合作的跳繩，以及搖搖車競速接力賽等。此外，活動的設計亮點之一是「定向探索」，特別選擇旗山糖廠農創園區作為活動場地，通過影像定向活動，讓幼童軍透過五感探索當地文化與自然景觀，增進對環境的理解與關愛。另「學習工作坊」涵蓋多項與當今社會息息相關的議題，從野外求生技能、聯合國永續發展目標（SDGs）議題，到古早童玩DIY等，在激發孩子們的潛能並拓展國際視野。趣味體驗課程則通過各式挑戰，促進團隊合作與策略運用。高市府教育局副局長黃盟惠致詞時表示，幼童軍大露營活動不僅是學習新技能的機會，更是培養自信、獨立與良好品德的重要過程，透過此活動，讓學生們在成長路上積累寶貴經驗，並激發他們關懷社會與自然的責任感。