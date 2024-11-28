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▲收容在新竹縣動保所的比特犬「尖石」，順利於11月25日順利由訓犬師戴上口罩出籠散步。（圖／竹縣動保所）

2021年10月間，新竹縣尖石鄉一名比特犬「尖石」咬人致死，目前收容於動保教育園區中，受限法規無法被民眾認領養，也無現行比特犬飼主願意代養，因此一直收容在兇惡犬區中，根據農業部規定，比特犬被列為指定禁止飼養、輸入或輸出之動物。由於「尖石」具有攻擊力，收容逾3年期間一直被關籠，從未到外散步過，讓志工與網友相當不捨，新竹縣動物保護教育園區為了確保在安全的條件下使「尖石」獲得最妥善的照料，目前「尖石」的管理計畫係依今（2024）年10月9日新竹動保所召開專家會議之專家意見執行，會議中建議維持依正向思維藝術訓練師之訓練模式，並設定目標於今年11月底前可以由訓犬師戴上口罩出籠，十月以來「尖石」歷經9次訓犬師耐心調教後，於11月25日順利由訓犬師戴上口罩出籠散步。目前「尖石」仍持續由訓犬師負責訓練，使其更能適應戴口罩出籠散步的模式，由於訓犬師及所方評估「尖石」仍具攻擊性，為確保人員及其他犬隻安全，未來將由專人負責將「尖石」戴口罩出籠散步並找尋合適的代養處所終養。