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高雄市長陳其邁28日在議會備詢時針對長輩獨居、租屋與照護等議題表示，政府應提出更多政策，如包租代管媒合租屋、房租補貼優惠，就近提供長照服務，妥善銜接、媒合各項社會資源、完善社會政策，讓長輩能有舒適安置住處。此外，高雄運用囤房稅減低租金，提供經濟弱勢者最高五折優惠，並將統計各轄區蝸居現象，加以輔導改善。高雄市議員鄭孟洳今天進行市政總質詢，針對建構高齡健康友善城市議題提出建議，透過租屋實測短片凸顯真實狀況，影片中72歲單身男長者打三通電話租房子，全被以「只租年輕人」、「年輕人看到老人會怕」、「我問老闆看看」及「我不租老人」等理由拒絕，最後還被直接被對方掛電話。過程中也讓市府看見長輩租屋困境，也呼籲市府應注重老年租屋、老年蝸居以及獨居長者的問題，透過政策積極改善，並整合長照資源，使高雄長輩能在地安老。陳其邁表示，市府整合長照資源系統，積極佈建社區關懷據點，同時鼓勵公所與學校提供閒置公有財產轉型使用，若民間團體有意願加入，衛生局將協助統合。考量近年C級據點及社區關懷據點快速成長，市長承諾再次全面盤點，持續增加據點以服務高齡長者需求。