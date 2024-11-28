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▲洋蔥（中）為了參加台中國際馬拉松，沒有跟春風（左）與健志一起到東京去看世界棒球12強賽的中日冠軍決戰。（圖／摘自創世基金會FB）

本土天團玖壹壹和型男大廚吳秉承一起出席創世基金會「寒士吃飽30送禮到家」的公益活動，現場一起料理「櫻花蝦油飯」，也呼籲民眾為關懷弱勢出力，讓大家都能過個溫暖的好年。春風上週六在金馬獎爭取最佳男配角失利，心情卻沒受影響，坦言早就押《角頭—大橋頭》施名帥，也看好《小雁與吳愛麗》曾國城，自己預期不會得，也就不會失望。然後典禮結束他很快和健志夫妻等一起飛到東京看世界棒球12強賽的中日冠軍戰，見證中華隊奪冠，直呼：「超爽！」春風和健志夫妻一起到東京巨蛋挺中華隊，健志的太太懷孕，還必須先取得能搭乘飛機的證明，不過一切都很值得，連預計明年出生的寶寶都在媽媽肚子裡參與了歷史的時刻。春風還表示，他們後面坐了不少日本的觀眾，還會跟他們說加油，整場球看得很舒服，聽到勝利後奏起與國旗歌旋律相同的中華奧會歌，健志都忍不住要起立，春風也對中華隊成員們繞場很感動。洋蔥為了參加台中國際馬拉松而缺席，這次跑出5小時26分的成績，明年還打算要參加世界壯年運動會的拔河項目，所以會繼續鍛鍊繼續減肥。除了運動比賽的計畫外，洋蔥和女友穩交多年，是否會完成終身大事？他自己還是一句老話：「順其自然。」春風透露他們的互動早就和有結婚差不多，外界能不能等到好消息？就繼續拭目以待。