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▲蘇璿允醫師指出，「買不停」恐怕是「強迫性購物症」的徵兆，需要就醫治療。（圖／官方提供）

▲醫師指出「強迫性購物症」不是單純的意志力不足，而是精神健康問題，以及大腦神經內分泌失調，需透過醫療團隊的專業治療。（圖／ Pxhere ）

10月開始就籠罩在一股買不停的購物旋風裡，從百貨週年慶、雙11以及黑五購物節，鋪天蓋地的促銷優惠，讓人忍不住一直買。臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區心身醫學科主治醫師蘇璿允指出，「買不停」的背後，可能隱藏心理健康問題，恐怕是「強迫性購物症」的徵兆，醫師並點出疾病的三症狀，若有建議儘早就醫。民眾沉浸在搶購折扣的快感時，有人卻因為購物行為失控而感到壓力和痛苦。一名30歲的A小姐是典型「強迫性購物症」患者，過去曾經每季購買同一品牌的20件首飾，看到新一季的首飾上市時，會感到一種「無法拒絕的衝動」以及興奮感，即使空間已經塞滿，還是會花大筆錢購買，長期下來，欠下了數十萬債務，並且與家人發生衝突。在家人支持下接受醫療協助，經過心理治療與藥物治療，如今購物行為已經明顯改善，生活逐漸回到正軌。專家提醒，若無法控制購物慾望，可能是「強迫性購物症」的徵兆，應及早尋求協助。「強迫性購物症」此一新興疾病，已經在世界衛生組織最新的國際疾病分類系統ICD-11中列出。強迫性購物症特點是持續性的購物衝動，導致無法克制的購物行為，即使對財務、生活或人際關係造成困擾，也難以停止。這樣的行為通常與「壓力、焦慮或情緒煩悶」有關，而購物則成為一種短暫的情緒紓解方式，但消費過後往往帶來更多的罪惡感和負擔。蘇璿允指出，強迫性購物症的形成與衝動控制困難及行為成癮有關，類似於賭博成癮或飲食失調。購物過程中的短暫滿足感會強化從慾望到消費的行為模式，讓人陷入反覆的購買循環。此外，研究顯示，購物行為可能與腦中的獎賞系統和情緒調節功能失衡有關，這也是為什麼購物能暫時讓人感覺愉悅，但最後卻無法停止。治療強迫性購物症通常需要多方面的合作，包括心理治療來協助病人辨識誘因和建立新的行為模式，以及藥物治療來穩定情緒和控制衝動。醫師呼籲大眾注意，如果發現自己或身邊的人有以下特徵，應考慮尋求專業協助：❗1購物頻率過高：經常因購物耗費大量時間和金錢。❗2無法控制購物慾望：即使購物行為已造成財務或人際困擾，仍無法停止。❗3情緒影響購物：購物成為排解壓力或情緒低落的主要方式，購買後卻感到後悔或內疚。蘇璿允指出，勇於面對問題並尋求協助，是解決的第一步。強迫性購物症並不是單純的意志力不足，而是精神健康問題，以及大腦神經內分泌失調的一部分。透過醫療團隊的專業治療與家人支持，許多患者可以重新掌控生活，並學會用健康的方式處理情緒。面對琳瑯滿目的折扣時，保持冷靜，並學會放慢速度，與家人討論，分辨需求與慾望，對控制購物行為會有幫助。