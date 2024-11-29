麥當勞本月開賣「McGriddles楓糖鬆餅漢堡」，結果才推出不到一個禮拜全數售罄不再補貨，許多人根本都還沒吃到就沒了！然而搭著這波熱潮，知名連鎖早午餐店「麥味登」日前也宣佈正式開賣「鬆餅堡系列」，沒想到才賣1天就被搶爆，有部分門市也已經缺貨，官方緊急公告「現在僅有少數門市有現貨」！《NOWnews》今早也直擊信義區麥味登門市，鬆餅堡果然已經被一掃而空。
在麥當勞鬆餅堡造成瘋搶之後，麥味登26日也推出全新鬆餅堡系列，一共三種口味包括「薯餅起司蛋鬆餅堡」、「超厚雞肉起司蛋鬆餅堡」、「超厚牛肉起司蛋鬆餅堡」，結果又引起廣大民眾在開賣首日就朝聖開吃，不到一天的時間，麥味登官方就立刻在臉書公告「部門門市已經缺貨」，人氣完全不輸麥當勞！
麥味登門市直擊鬆餅堡完售！店員教授「APP好搶秘訣」
《NOWnews》記者也在開賣第三天早上7時前往信義區麥味登門市查看，發現櫃檯已經張貼鬆餅堡完售的公告，只好改點麥味登經典的「滿分堡」系列，然而在等餐的過程當中，有約5位客人進門就直接問：「還有鬆餅堡嗎？」但店員都告知已經完售缺貨，還要再等補貨。
記者實際採訪在場的陳小姐表示：「昨天才在社群上發現麥味登有這個鬆餅堡，麥當勞的沒有吃到，想說來吃看看麥味登的，沒想到起了大早還是完售.....可能跟鬆餅堡很沒緣分」；而另一位張先生則說：「開賣第一天已經吃過覺得不錯吃，來回購沒想到已經賣光，只好等補貨再來吃。」
記者也實際詢問店員補貨的確切時間，店員表示：「應該是過幾天就會補，大家可以下載麥味登的官方APP，選定好要去的那間門市，如果在前一天晚上看到鬆餅堡的餐點已經上架的話，那表示已經有進貨，隔天早上應該就能買到。」店員也透露：「原則上目前至少會賣到12月，但還是要看公司怎麼決策。」
麥味登鬆餅堡賣超好變常駐商品？官方終於回應了
而最近這幾天社群在經過幾天12強賽洗版之後，麥味登鬆餅堡終於竄出，許多人這兩天都在搶開箱麥味登鬆餅堡，發現麥味登的鬆餅堡是屬於薄鬆餅，而且是上中下三片的夾層，跟麥當勞厚鬆餅上下夾層明顯不同。
由於推出之後爆出好評，甚至開賣一天就完售，有常客敲碗希望可以變成常駐商品，麥味登官方也回應：「敬請期待！非常有機會！」對於現在APP以及外送平台都點不到鬆餅堡，麥味登官方則說：「我們盡快補貨當中，上架之後會再公告，感謝大家耐心等候。」目前從店員以及官方回應來看，麥味登鬆餅堡最少都還有一波能嚐鮮，想吃的民眾屆時補貨時可別錯過囉！
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麥味登門市直擊鬆餅堡完售！店員教授「APP好搶秘訣」
《NOWnews》記者也在開賣第三天早上7時前往信義區麥味登門市查看，發現櫃檯已經張貼鬆餅堡完售的公告，只好改點麥味登經典的「滿分堡」系列，然而在等餐的過程當中，有約5位客人進門就直接問：「還有鬆餅堡嗎？」但店員都告知已經完售缺貨，還要再等補貨。
記者實際採訪在場的陳小姐表示：「昨天才在社群上發現麥味登有這個鬆餅堡，麥當勞的沒有吃到，想說來吃看看麥味登的，沒想到起了大早還是完售.....可能跟鬆餅堡很沒緣分」；而另一位張先生則說：「開賣第一天已經吃過覺得不錯吃，來回購沒想到已經賣光，只好等補貨再來吃。」
記者也實際詢問店員補貨的確切時間，店員表示：「應該是過幾天就會補，大家可以下載麥味登的官方APP，選定好要去的那間門市，如果在前一天晚上看到鬆餅堡的餐點已經上架的話，那表示已經有進貨，隔天早上應該就能買到。」店員也透露：「原則上目前至少會賣到12月，但還是要看公司怎麼決策。」
麥味登鬆餅堡賣超好變常駐商品？官方終於回應了
而最近這幾天社群在經過幾天12強賽洗版之後，麥味登鬆餅堡終於竄出，許多人這兩天都在搶開箱麥味登鬆餅堡，發現麥味登的鬆餅堡是屬於薄鬆餅，而且是上中下三片的夾層，跟麥當勞厚鬆餅上下夾層明顯不同。
由於推出之後爆出好評，甚至開賣一天就完售，有常客敲碗希望可以變成常駐商品，麥味登官方也回應：「敬請期待！非常有機會！」對於現在APP以及外送平台都點不到鬆餅堡，麥味登官方則說：「我們盡快補貨當中，上架之後會再公告，感謝大家耐心等候。」目前從店員以及官方回應來看，麥味登鬆餅堡最少都還有一波能嚐鮮，想吃的民眾屆時補貨時可別錯過囉！