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▲麥味登日前推出全新鬆餅堡系列，結果一下就被搶光，不少常客都還沒吃到就完售，等待補貨中！（圖/Threads）

▲麥味登26日開賣三款全新鬆餅堡系列商品，結果短短一天已經完售，門市貼出公告。（圖/記者張嘉哲攝）

▲麥味登日前推出全新系列鬆餅堡，結果開賣一天就被搶光，使用的鬆餅是薄鬆餅，不是麥當勞的厚鬆餅。（圖/麥味登臉書）

麥當勞本月開賣「McGriddles楓糖鬆餅漢堡」，結果才推出不到一個禮拜全數售罄不再補貨，許多人根本都還沒吃到就沒了！然而搭著這波熱潮，《NOWnews》今早也直擊信義區麥味登門市，鬆餅堡果然已經被一掃而空。在麥當勞鬆餅堡造成瘋搶之後，，結果又引起廣大民眾在開賣首日就朝聖開吃，《NOWnews》記者也在開賣第三天早上7時前往信義區麥味登門市查看，，只好改點麥味登經典的「滿分堡」系列，記者實際採訪在場的陳小姐表示：「昨天才在社群上發現麥味登有這個鬆餅堡，可能跟鬆餅堡很沒緣分」；而另一位張先生則說：記者也實際詢問店員補貨的確切時間，店員表示：「應該是過幾天就會補，而最近這幾天社群在經過幾天12強賽洗版之後，麥味登鬆餅堡終於竄出，許多人這兩天都在搶開箱麥味登鬆餅堡，由於推出之後爆出好評，甚至開賣一天就完售，對於現在APP以及外送平台都點不到鬆餅堡，麥味登官方則說：「我們盡快補貨當中，上架之後會再公告，感謝大家耐心等候。」