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美國職籃（NBA）費城76人新秀Jared McCain，在近期自曝自己擁有百分之10的菲律賓血統，此事也引起美媒關注，McCain本季場均貢獻16.5分，2.4籃板、2.7助攻，命中率44.9%，三分球命中率37.4%，是今年打得最好的新秀之一，但對於未來是否效力菲律賓國家隊，McCain尚未決定。美國知名論壇《Reddit》近期流傳一則McCain在休息室聊天的影片，影片中McCain説，「我向我的亞洲社區致敬，我也許只有10%的菲律賓血統，但這絕對算數。」此話一出，也許多菲律賓球迷興奮。而火箭後衛Jalen Green，則是擁有美國和菲律賓雙國籍，先前被問到是否會效力菲律賓國家隊時，Green表示這是一個選項，「我不知道，也許吧。這是一個選項，我知道Jordan Clarkson打過，我以前也代表美國隊拿過金牌了。」McCain自曝有菲律賓血統後，美媒也排出菲律賓國家隊未來可能的陣容，分別是Clarkson、McCain、Green以及Kai Sotto，若這樣的陣容未來成真，對於亞洲籃球來說將造成不小的衝擊。