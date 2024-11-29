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國際匯市因為美國感恩節假日，表現平淡，美元在106上下震盪，亞洲主要貨幣日圓再衝上150價位，不過，由於台股再跌，新台幣兌美元今（29）日早盤開升後，一度回貶至32.535元，在出口商月底拋匯之下，目前又回升，一度來到32.5元，升值2.1分。美元指數在106上下震盪，亞洲主要貨幣兌美元續揚，其中日圓兌美元今日早盤從151.549進一步升至150.132元，目前在150.15附近震盪，而韓元則在1392.32至1395.85兌1美元附近盤整，離岸人民幣兌美元在7.2419至7.2495間游走。至於新台幣兌美元今日早盤以32.51元、升值1.1分開出，雖然美元仍偏弱，日圓再升破151，但在台股走跌下，新台幣一度回貶下探32.535元，貶值1.4分，隨著台股跌幅收斂，新台幣也回升，來到32.5元，升值2.1分，目前在32.51元震盪整理，再面臨32.5元保衛戰。