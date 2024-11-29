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▲沛美生醫董事長廖曼華，經評審會議嚴格審查後脫穎而出，榮獲國際傑出發明家發明國光獎章，（圖／沛美生醫提供）

▲沛美生醫董事長廖曼華（左），經評審會議嚴格審查後脫穎而出，榮獲國際傑出發明家發明國光獎章，（圖／沛美生醫提供）

第二十屆「IIP國際傑出發明家獎」頒獎典禮日昨舉辦，產業界、學術界的傑出國內外發明家參與踴躍。來自台中的沛美生醫董事長廖曼華，經評審會議嚴格審查後脫穎而出，榮獲國際傑出發明家發明國光獎章，肯定她在生技領域所作貢獻。廖曼華20年前進入創新研發領域以來，便秉持著“科技創新、引領未來”理念，專注於提升生技領域的技術應用，並且成功將創新發明推向上市櫃企業，成為生技市場領航者，其涵蓋了生物醫學、生技保養品、食品技術等多個領域，並且不斷推陳出新，助力多家企業在激烈的市場競爭中穩定發展。國際傑出發明家獎是台灣最高的發明創新獎項，旨在表彰對國家科技進步和產業發展有卓越貢獻的發明家。廖曼華以多項獨創的專利技術，包括發明專利10多件，新型專利10多件，打破了行業藩籬，不僅在專利創新上有所突破，同時也成功實現商業化，對台灣及全球市場發展有了深遠影響。廖曼華透過專利技術與市場需求相結合，成功將其創新成果轉化為商業價值。其創新產品已累積數百項，不僅在台灣市場占有一席之地，還成功打入國際市場，成為多國企業首選合作夥伴。隨著全球科技日新月異，市場對創新技術的需求日益增加。沛美生醫各項發明專利不僅符合當前市場需求，更具有未來的長遠發展潛力。特別是在生技保養品和生物醫學領域，讓沛美生醫的專利技術，已成為許多企業、大專院校及政府部門的重要合作項目。廖曼華表示，沛美生醫計劃進一步擴大其發明的應用領域，並與更多的科技企業和研究機構進行合作，共同探索新的技術應用場景，相信在不久的將來，沛美生醫的創新技術，將在全球市場中發揮更大影響力，並帶領台灣科技產業走向新高峰。沛美生醫是一家專注於生技領域創新技術的領先企業，致力於發展具有獨特效益的健康產品。公司在黑苦瓜提取物、創新醫材敷料等領域的研究成果，不僅在台灣獲得市場認可，也成功拓展至市場，成為健康產業中的佼佼者。