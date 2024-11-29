一名印尼男在打工後回家的路上失蹤，村民們協助搜救時，發現一隻肚子過大的蛇，剖開後驚見全屍，男子明顯無生命跡象，研判生前被巨蟒纏繞致死後被吞下。
根據《每日郵報》報導，30歲印尼男子佩科（Peco）平時在棕櫚園工作、負責收集製作紅糖所需的汁液，26日完成工作後他準備回家、卻被1條23英尺（約7公尺）的蟒蛇攻擊，身高約160公分的佩科全身被蟒蛇緊緊纏繞，最終導致他窒息而死，屍體也被蟒蛇吞下肚。
家屬瓦萬（Wawan）當晚遲遲等不到佩科回家，隨後決定外出找人，過程中發現這條身形明顯鼓起的蟒蛇，嚇得他趕緊報警，村長和員警不久便趕到並將蟒蛇的肚子切開，這才發現佩科的遺體，村民們都覺得十分可怕。目前佩科的妻子德維（Dewi）和3個孩子已被告知死訊，佩科的屍體則已被送往殯儀館火化。
近年來印尼發生過多起蛇吞人事件，一名婦女於今年六月在南蘇拉威西省的卡連邦村，被發現死在一條網紋蟒的腹內，接著在不到一個月內的時候發生第二起蛇吞人案件，一名婦女出門買東西時離奇失蹤，經過搜查，原來婦女已被巨蟒吞下，不幸身亡。
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家屬瓦萬（Wawan）當晚遲遲等不到佩科回家，隨後決定外出找人，過程中發現這條身形明顯鼓起的蟒蛇，嚇得他趕緊報警，村長和員警不久便趕到並將蟒蛇的肚子切開，這才發現佩科的遺體，村民們都覺得十分可怕。目前佩科的妻子德維（Dewi）和3個孩子已被告知死訊，佩科的屍體則已被送往殯儀館火化。
近年來印尼發生過多起蛇吞人事件，一名婦女於今年六月在南蘇拉威西省的卡連邦村，被發現死在一條網紋蟒的腹內，接著在不到一個月內的時候發生第二起蛇吞人案件，一名婦女出門買東西時離奇失蹤，經過搜查，原來婦女已被巨蟒吞下，不幸身亡。