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亞洲金融科技市場在政策支持與市場需求的雙重驅動下蓬勃發展，成為全球金融科技創新和投資的熱點，業者更將提升用戶數及獲利視為2大營運戰略目標。不過，面對未來持續發展，專家也點出金融科技公司面臨的2大挑戰與3大機會。KPMG安侯建業與亞洲金融科技聯盟（AFA）近日發布亞洲金融科技產業報告「乘風破浪：探索金融科技前沿」，針對亞洲11國包含台灣、南韓、新加坡等地的金融科技公司進行線上問卷調查。報告指出，為了要在日益激烈的競爭環境中持續突出，金融科技公司的主要目標集中「提升用戶數」（63%）與「提升獲利」（57%）兩方面，也將擴展新地域市場 （31%）、取得營業執照或特許權（29%）、建立銀行夥伴關係（28%)、提升用戶體驗（28%）等視為重要目標，使金融科技公司得以持續探索更靈活、更具前瞻性的商業模式，並決定其未來在全球市場中的競爭力。不過，面對未來持續發展，金融科技公司面臨2大挑戰與3大機會。首要挑戰為資金減少使募資環境變得艱難，亞太地區的金融科技投資在2024年上半年仍疲軟，從2023年下半年的46億美元下降至2024年上半年的37億美元。KPMG安侯建業金融服務產業主持會計師李逢暉表示，就金融科技市場的規模及成熟度而言，亞太的部分地區雖落後於歐美市場，然而，一旦市場重新蓬勃發展，生存下來的公司將處於快速成長的有利位置，因為它們將在相當具有挑戰性的環境證明其商業模式的永續性。其次，區域監管環境日趨嚴格，近5成金融科技公司面臨加強監管審查壓力。在面對監管挑戰之下，28%的受訪者認為增加與監管機關的互動與合作將會是未來趨勢，試著透過穩定互動來形塑有利的監管政策，另外也有17%的金融科技公司也認為自己正在喪失先行者優勢，相較於傳統金融機構在合規資源與經驗上較為豐富，會不利於金融科技公司形塑市場競爭力。安侯建業數位長賴偉晏表示，面對逐步嚴格的監管環境，公司需要轉變思維，從被動應對轉為主動與監管機構合作，建立良好互動與主動了解未來監管趨勢，以確保創新符合合規要求，同時為市場帶來正向發展影響。雖然市場考驗與監管挑戰存在，未來金融科技公司仍有機會仰賴3大成長關鍵持續拓展市場與用戶以達成獲利展望，更將借力人工智慧（82%）、Web3（50%）、XaaS雲端服務（27%）強化技術服務創新力與實踐短期業務目標。報告中也指出，80%的受訪者認為生成式人工智慧將顯著提升企業的效率與生產力，並在風險管理和客戶體驗等多方面取得突破，但仍有超過半數(53%)認為人工智慧的潛在風險與隱私威脅是導入的主要挑戰。賴偉晏表示，隨著AI、Web3等技術等新興技術的快速發展，公司不僅要積極投入研發，還需審慎評估技術應用的邊界與潛在風險， 避免盲目追求創新而忽視長期穩健發展。第二大影響金融科技公司成長關鍵為創立外部與跨業的合作夥伴關係，以獲得降低研發成本、增進專業知識、加快市場進入速度、提升創新能力以及分擔風險等優勢，80%的受訪公司認為「建立合作關係是一件高度優先的任務，金融科技公司可以藉由與外部企業和技術供應商的合作，加速技術導入並擴大服務範疇。」李逢暉表示，目前越來越多的金融科技公司將建立合作關係視為提升市場競爭力和推動技術創新的核心途徑，可同時補充公司內部的專業知識和技術，提升整體競爭力。他同時也提醒，建立合作關係也會帶來分工不明確、資源分配不均、目標不一致等新型態的挑戰。當然，未來的金融科技人才也是刺激企業成長的關鍵因素之一，除了3大關鍵人工智慧與機器學習、風險管理與合規、數據分析與視覺化的技術能力之外，還需有策略思維、協作能力和創新思考等關鍵工作軟實力。人才樣貌決定了金融科技公司未來發展潛力，因此領導者必須將人才與戰鬥隊形的組成放在首要營運發展策略之中，以確保有關鍵特質的人才能在組織內發揮最大效益。