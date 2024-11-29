我是廣告 請繼續往下閱讀

▲冨樫義博發文表示，自己已經完成2話的分鏡稿，同時說出自己近期接受了手術治療。（圖／取自冨樫義博 X）

▲冨樫義博向粉絲報告《獵人》目前進度，還說自己接受了局部麻醉的手術。（圖／取自冨樫義博 X）

58歲日本人氣漫畫家冨樫義博8月驚喜宣布復刊，昨（28）日在社群平台X上報告漫畫《獵人》最近的連載進度，還透露自己已經接受局部麻醉的手術，疑似腰傷再度復發，引起粉絲擔心，紛紛留言「希望老師可以保重身體」。冨樫義博在個人X上發文，表示「完成了2話的分鏡稿，同時還接受局部麻醉的手術，所以一邊接受解說和講解，一邊完成這次非常珍貴的學習經驗，真的非常感謝醫療團隊。」自從冨樫義博開設X之後，會主動向粉絲報告創作進度，每則貼文瀏覽次都破百萬，而這次他發文提及手術，讓粉絲擔心腰傷是不是又復發，紛紛留言關心「希望冨樫老師可以好好保重身體」、「身體最重要，希望您好好休養，但也很在意漫畫後續」。冨樫義博自1988年開始連載人氣漫畫《獵人》，過程中冨樫義博因為腰痛，漫畫經歷無數次休刊，其中有一次更是休息長達4年之久，而《獵人》自2022年連載至400集後，再度因為冨樫義博腰痛改成不定期更新。不過就在今年8月，冨樫義博釋出正式復刊消息，確定會在10月7日重新於《週刊少年Jump》上連載。