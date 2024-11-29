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台股連日下跌，11月已跌500點，今（29）日早盤仍然處於跌勢，不少ETF報酬率拉回修正，根據統計，昨日仍有包含群益優選非投等債（00953B）、國泰標普低波高息（00702）、中信特選金融（00917）等3檔ETF收盤逆勢創新高。投信法人指出，台股大跌，投資人追求穩健資產配置，降息啟動債券投資契機，帶動債券TF投資熱潮，投資人若想順勢卡位降息帶來的債市機會，可以透過債券ETF來參與。其中，00953B將在12/6進行第2次除息，收益配發日12/27，最後買進日12/5；00953B預估，年化配息率逾8%，昨日成交量近2萬張。00935B經理人李忠泰指出，美國經濟溫和或軟著陸的情況下，搭配聯準會展開有序的預防性降息階段，按照歷史經驗，非投等債的期望報酬與配息能力將優於其他固定收益商品，再加上今年以來市場資金已回流數百億美元到非投資等級債，非投等債擁有較高息收的配置優勢，顯示出此時正適合進場布局非投等債ETF。李忠泰表示，後市來看，在殖利率仍具吸引力下，穩健資金仍有望持續流入債市，而市場也偏好鎖高利率的券種。