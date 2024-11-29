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黃筱雯年終賽闖4強保底銅牌！曾奪下台灣史上第1面奧運拳擊獎牌的女將黃筱雯，在巴黎奧運的女子54公斤級賽事止步8強後，今（29）日出戰世界拳擊總會年終賽。黃筱雯在上一屆東京奧運，拿下女子51公斤級賽事的銅牌，成為台灣史上首位拿下拳擊獎牌的選手，今年再戰巴黎奧運，因為被對手絆倒，結果遭到裁判誤判讀秒，最終在16強止步，無緣站上頒獎台。經過數月休息及移地訓練後，黃筱雯參加了由世界拳擊總會舉辦的年終賽。此外，2026在日本名古屋舉辦的亞運，已經確定有拳擊項目，可能將會是黃筱雯目標準備的下個重大賽事。