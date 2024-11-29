黃筱雯年終賽闖4強保底銅牌！曾奪下台灣史上第1面奧運拳擊獎牌的女將黃筱雯，在巴黎奧運的女子54公斤級賽事止步8強後，今（29）日出戰世界拳擊總會年終賽。黃筱雯在8強賽中，面對泰國好手Apisada Tantawa，以5：0奪下勝利，不僅拿下奧運後首戰的開門紅，也成功晉級4強保底銅牌，並將力求最終金牌戰的門票。
拿下奧運後首勝 目標搶下金牌
黃筱雯在上一屆東京奧運，拿下女子51公斤級賽事的銅牌，成為台灣史上首位拿下拳擊獎牌的選手，今年再戰巴黎奧運，因為被對手絆倒，結果遭到裁判誤判讀秒，最終在16強止步，無緣站上頒獎台。
經過數月休息及移地訓練後，黃筱雯參加了由世界拳擊總會舉辦的年終賽。在女子54公斤級賽事首輪輪空後，8強戰交手泰國的Apisada Tantawa，展現身形、手長優勢，頻頻靠著直拳重擊得手後，在迅速拉開距離，最終以懸殊的5：0擊敗對手，晉級最終4強。
由於該賽事沒有銅牌戰，黃筱雯闖入4強，同時也代表至少會拿下1面銅牌，下一戰將交手巴西拳手Tatiana Chagas，勝者將搶下金牌戰門票。此外，2026在日本名古屋舉辦的亞運，已經確定有拳擊項目，可能將會是黃筱雯目標準備的下個重大賽事。
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黃筱雯在上一屆東京奧運，拿下女子51公斤級賽事的銅牌，成為台灣史上首位拿下拳擊獎牌的選手，今年再戰巴黎奧運，因為被對手絆倒，結果遭到裁判誤判讀秒，最終在16強止步，無緣站上頒獎台。
經過數月休息及移地訓練後，黃筱雯參加了由世界拳擊總會舉辦的年終賽。在女子54公斤級賽事首輪輪空後，8強戰交手泰國的Apisada Tantawa，展現身形、手長優勢，頻頻靠著直拳重擊得手後，在迅速拉開距離，最終以懸殊的5：0擊敗對手，晉級最終4強。
由於該賽事沒有銅牌戰，黃筱雯闖入4強，同時也代表至少會拿下1面銅牌，下一戰將交手巴西拳手Tatiana Chagas，勝者將搶下金牌戰門票。此外，2026在日本名古屋舉辦的亞運，已經確定有拳擊項目，可能將會是黃筱雯目標準備的下個重大賽事。