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▲馮紹峰官方工作室轉發新戲宣傳文，間接回應緋聞風波。（圖／馮紹峰官方工作室微博）

▲周麟嘉的風格與黃曉明女友葉珂相似，被粉絲虧是「葉珂2.0」。（圖／周麟嘉微博）

中國男星馮紹峰2021年與趙麗穎結束3年婚姻，近年來感情生活備受外界關注。近日馮紹峰被拍到與深夜挽著新歡散步，女方疑似是演員周麟嘉，對此，周麟嘉昨（28）日火速出面否認。而馮紹峰也於昨晚做出回應，他僅短短寫下8字：「保持清醒，關注新劇。」卻引來粉絲狂酸：「請講清楚」、「模稜兩可。」馮紹峰官方工作室昨晚轉發新劇《婚內婚外清醒局》的宣傳貼文，內文寫下：「保持清醒，關注新劇。」間接回應了這次的緋聞，看起來似乎不想多做解釋。而馮紹峰的回應，讓中國粉絲罵聲連連，認為他的回覆相當沒誠意，紛紛留言狂酸：「吃瓜群眾很清醒，當事人不清醒」、「談沒談就是不告訴你，順便宣傳新劇，演戲和生活真息息相關」、「懂了，新劇營銷。」不過也有不少人出面緩頰，認為馮紹峰目前感情狀態是單身，談戀愛是再正常不過的事。此外，周麟嘉的微博也被粉絲們起底，從她的貼文中可見，她時常背著名牌包、戴著名錶和鑽戒，似乎與黃曉明女友葉珂一樣出自「名媛培訓班」，不少人也紛紛虧周麟嘉是第2代葉珂：「和葉珂一個模子」、「新葉珂要來了嗎」、「這個班又要添一名優秀畢業生了嗎？」