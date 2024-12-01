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▲白歆惠曾出演《命中注定我愛你》阮經天的前女友。（圖／翻攝自YouTube 三立華劇）

▲錢帥君富商男友郭哲敏因涉嫌非法地下洗錢，逃亡海外，確定在泰國落網，友人爆料，錢帥君仍住在豪宅並斷聯一切。（圖／翻攝錢帥君IG）

▲殷琦（右）和老公張市育（左）育有2子，家庭生活幸福甜蜜。（圖／伊林娛樂提供）

演藝圈有許多名模當初紅極一時，後來都嫁入豪門淡出演藝圈，有的在家相夫教子，有的卻是被官司纏繞，命運大不相同。曾戲約不斷的白歆惠婚後淡出演藝圈，錢帥君因富商男友涉洗錢頻頻露出社會新聞版面，殷琦嫁給台灣富商感情穩定，《NOWnews今日新聞》帶您來看看這些名模的婚姻與近況。今年42歲的白歆惠，出道時高挑的外型和一雙水靈的大眼睛，讓她有不少戲約，包括《惡作劇之吻》、《命中注定我愛你》、《閃亮的日子》等等，她更以《閃亮的日子》提名45屆金鐘獎最佳女主角獎，演藝事業如日中天，也上遍各大綜藝節目。白歆惠的感情世界也是大眾關注焦點之一，過去曾和毛加恩交往7年，分合多次最終仍無緣，白歆惠還因此暴瘦5公斤，陷入低潮。不過後來白歆惠遇到真命天子，在2016年嫁給德劭集團執行長唐堂，育有2子，目前已經淡出演藝圈，就連社群平台也很少經營，2019年時她曾返台出席代言活動，狀態仍保持得非常好。43歲錢帥君17歲時出道於百貨公司的模特兒選拔，曾和陳思宓（Jill）、殷琦（Monica）祖女團「J.A.M」，曾經是通告藝人，也出演過不少偶像劇，例如《花樣少年少女》、《太陽的女兒》、《絕對達令》等等。錢帥君曾與同門的男模陳志強交往3年，後來戀上房地產小開，2018年時曾被週刊拍到她外出接小孩，疑似已經生子。直到今年，男友郭哲敏日前因涉嫌地下匯兌、洗錢逾217億元，遭新北地院日前裁定以5000萬元交保，沒想到錢帥君當晚就急籌5000萬現金，到新北地院保釋男友。錢帥君也首度在社群平台發文坦承已經生子，並表達對台灣司法的不滿，讓她一家團圓的願望落空。殷琦2004年出道，勾人電眼和豐唇，小野貓的性感形象在當時非常受到歡迎，曾是各大品牌愛用模特兒，而她傻大姐個性也成為許多談話性節目新寵兒。殷琦曾和梁赫群短暫交往9個月，過去的戀情對方「口袋都很深」，蔡康永曾在《康熙來了》爆料她有一任富商男友，有錢程度是停個紅綠燈就能隨便買棟房子，買下電視台也不是問題，只是戀情曝光後，各界的壓力讓雙方家長不是很舒服，最後戀情告吹。不過她後來嫁給台中高明精機總經理張仕育，也是外傳身價高達10億，殷琦曾說自己不愛多金小開，嫁給22K上班族也沒問題，對她而言，有上進心比富有更重要。