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2024第三屆世界棒球12強賽，中華隊打出精彩表現，最終以4：0擊敗日本拿下冠軍，12強結束後球迷也將目光擺向，明年二月在台灣舉行的2026經典賽資格賽，目前效力匹茲堡海盜小聯盟的台灣好手鄭宗哲日前表達高度意願，想要參戰經典賽資格賽，由於比賽時間與大聯盟春訓強碰，因此鄭宗哲能否返台參賽，仍是未知數。大聯盟官方在今年8月，公布2025年大聯盟春訓時程，春訓將於台灣時間2月21日展開，經典賽資格賽第一天賽程同樣在21日開打，兩邊時間剛好撞期，對此鄭宗哲表示雖然參與經典賽資格賽就等同於缺席春訓，但自己不是去渡假，而是換個地方訓練和比賽，相信海盜球團會同意。本次12強擔任中華隊王牌的林昱珉，是否參與明年經典賽資格賽，目前尚未透露，但今年季後已參與12強賽事，加上經典賽資格賽對手戰力較低，且林昱珉有很大機會在明年球季，登上大聯盟，因此預計林昱珉參戰經典賽資格賽機率較小，但一切都得看選手意願以及球團是否放行。若林昱珉、鄭宗哲無法參賽，台灣也還有許多小聯盟選手可以徵召，如劉致榮、莊陳仲敖、陳柏毓、林振瑋等人可以徵召，中職部分張育成、徐若熙以及先前傳出有意願的陳偉殷，都是中華隊在資格賽的可用之兵。2026經典賽資格賽，中華隊和尼加拉瓜、西班牙、南非等4隊同分在A組，第1名晉級2026年3月的經典賽，第2名和第3名加賽1場，決定第2個晉級名額，B組隊伍則是哥倫比亞、巴西、德國和中國。