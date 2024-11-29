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▲陶喆說張小燕「身體不舒服」，並祝她早日康復，引起外界關注。（圖／陶喆微博）

▲張小燕（右）10月中才出席蕭敬騰（中）與Summer（左）的婚禮，擔任證婚人並上台致詞。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲張小燕11月初還出現在曾馨瑩的生日派對上。（圖／柯震東Threads）

歌手陶喆11月9日在台北小巨蛋舉行「Soul PowerⅡ」世界巡迴演唱會，近日他也在微博曝光花絮片段，拍到眾多演藝圈好友送上的祝福花籃，其中也包含綜藝大姐大張小燕送的。陶喆透露，張小燕本來也要來看他演唱會，但因為身體不舒服臨時缺席了，此言一出讓外界擔心起張小燕的近況。對此，76歲的張小燕回應，那幾天剛好天氣變化大，本來就有氣喘的她身體不適才沒前往，但現在已經好多了，要大家不用太擔心她。陶喆日前曝光演唱會花絮片段，他在影片中拍到張小燕送的花籃，陶喆表示：「小燕阿姨這個…身體有點不舒服，所以祝小燕阿姨身體健康，然後早日康復，謝謝。」陶喆並未說明張小燕的病況，引發外界憂慮。對此，根據《三立新聞網》報導，張小燕面對陶喆的關心，昨日也回應自己的身體情況，強調一直想去看陶喆演唱會，但那幾天因為換季關係，天氣變化大，她身體不舒服才沒有前往，目前已經沒事了。事實上，張小燕過去就曾公開表示自己有氣喘問題，變天時很容易咳嗽、喘不過氣，但好在症狀都是短暫的，身體並無大礙。而張小燕最近一次公開露面，應該是在蕭敬騰的婚禮上，當時她幫蕭敬騰與Summer（林有慧）證婚，氣色看起來很不錯；張小燕更說自己跟Summer的爸爸林光寧是多年好朋友，看著Summer一路長大成女強人，內心感慨萬千，希望兩人能好好相守，不要辜負彼此。郭台銘的老婆曾馨瑩11月初舉行慶生派對時，張小燕也有出席，不過當時是私下聚會，柯震東曝光幾人的大合照後才發現，現場眾星雲集。除了張小燕外，還有李明依、楊謹華夫婦、張清芳、關穎、Ella等人，甚至就連連勝文、蔡依珊夫婦也都有到場。張小燕當時一頭藍色頭髮搭配藍色鏡框，十分吸睛，身體看起來還是很硬朗。