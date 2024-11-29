我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市刑大大隊長張文源捲入職場霸凌，雖然委員會決議認定不成立，但警政署今（29）日發布新聞稿，指張文源目前確已不適合繼續擔任該職，因此核定張員調任警政監職務，另考量其刑事專業支援刑事警察局服務，後續台南刑大隊長，由原高雄市林園分局分局長李宏倫接任，預定12月2日交接。本（11）月23日，台南市刑大大隊長張文源，遭臉書粉專「警界改革真相聯盟」爆料，有人以「警界的心聲」為題發文，直指台南市刑大士氣低落，「做事的被逼死、沒做事的閒死」，做越多責罵越多，反彈聲四起。刑大幹部凌晨1、2點還會接到長官電話，要求準備隔天資料，沒第一時間接電話或回覆，就會在會議上羞辱，讓幹部不免自嘲，每月薪資中就有一筆「羞辱加給」，造成外勤隊長寧自願降調內勤非主管職務，還曾有行政組幹部產生輕生念頭。張文源事後否認指控，認為是子虛烏有，強調檢討績效是必要之事，自己只是秉公辦事，感嘆當下刑警文化不同。他說自己是做事的人，卻被誤解、扯後腿，連關心同事都被認為是督勤。但警政署人事室仍發布新聞稿，以「領導統御及內部管理，影響內部團結和諧與勤業務推展」為由，發布依台南市警局建請調整職務，職務由高雄市警局林園分局長李宏倫接任，12月2日到任。