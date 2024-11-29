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美元走弱，亞洲主要貨幣日圓進一步升破150，不過，新台幣表現卻更弱，今（29）日早盤也由升回貶，中午暫收32.523元，小貶0.2分。匯銀人士指出，主要近來外資持續賣超台股及大舉匯出，預期短期新台幣仍難脫區間盤整格局，後續要關注台股、美元走勢及外資是否轉向。在國際美元走軟、台股尾盤跌幅收斂，加上央行進場調節，新台幣兌美元昨日量縮收微升。不過，匯銀人士指出，國際美元雖然走弱，但新台幣更弱，因外資連續3個交易日賣超台股並大舉匯出，促使新台幣一度轉貶，不過，在出口商賣匯且有小量投信ETF海外投資款匯入，加上央行出手調節之下，新台幣昨日終場微收升1.3分。今日早盤新台幣以32.51元、升值1.1分開出，一度升至32.5元，但隨後又回貶下探32.54元，貶值1.9分，中午暫收32.523元，小貶0.2分。不過，亞洲主要貨幣日圓在美元走弱及押注日本央行12月還會升息之下，進一步升破150價位，一度來到149.854元，離岸人民幣兌美元也升至7,2309附近。匯銀人士指出，隨國際美元走軟、台股尾盤跌幅收斂，加上央行進場調節，新台幣呈現盤整格局，整體交投較偏清淡，短線料新台幣仍將呈區間盤整格局，後續關注台股、美元走勢及外資是否轉向。