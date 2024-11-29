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根據歐媒《BasketNews》報導，目前效力NBA達拉斯獨行俠的中鋒Daniel Gafford，去年夏天曾考慮加入斯洛維尼亞國家隊，與獨行俠隊友Luka Doncic一起在國際賽作戰，Gafford表示：「這有點像是在考慮，但對我來說，這很大程度上是一個時間問題。我喜歡把大部分時間花在家人身上，所以這肯定要看具體情況。」雖Gafford表示加入斯洛維尼亞國家隊是去年夏天的想法，但根據《BasketNews》的報導，Gafford目前沒有明確排除這個想法，在報導中Gafford表示如果加入斯洛維尼亞國家隊，對於他和Doncic 的關係是有幫助的，「這會讓我有機會瞭解他的背景，瞭解他的出身，以及他是如何開始職業生涯的，這有助於我們建立更多的聯繫。」由於FIBA沒有籃下三秒違例，對於長時間坐鎮禁區的Gafford相當有利，他也表示沒有籃下三秒違例對他來說是一件非常棒的事情，「那一定很棒，那會讓我回想起高中時期，那時你可以在禁區等待，我肯定會為此感到興奮。」Gafford在2019年NBA選秀會在第2輪38順位被芝加哥公牛選中，在效力公牛2年後，被交易至華盛頓巫師，在今年獨行俠決定將Gafford交易至球隊，來到獨行俠後Gafford與P.J. Washington、Dereck Lively II組成獨行俠的強硬的禁區組合。