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前總統蔡英文出訪加拿大，23日在「哈利法克斯國際安全論壇」發表演說，呼籲國際社會先竭盡所能幫助烏克蘭，而不是台灣」，因為基輔比台北更需要武器。前立委郭正亮說，烏克蘭有52%的人寧可割讓領土也要停火，蔡英文卻不敢面對現實，才卸任沒多久就去拍美國總統拜登馬屁，根本是昏君！郭正亮在網路節目《亮話天下》上說，現在外媒早已不談烏克蘭的勝利，因為沒有任何人認為烏克蘭有機會贏，只希望趕緊結束戰爭，蔡英文卻完全狀況外，何況美國準總統川普上任後，也會逼著烏克蘭去談判，是要展現對拜登的愚忠嗎？郭正亮也說，台灣向美國買的武器，尚有190億美元的份遲交、還沒收到，也沒看到蔡英文幫忙催，反而是呼籲先給烏克蘭武器，民進黨不敢面對烏克蘭停戰問題，因為對應到台灣，就是國際社會也會希望台灣接受一個中國，才能維持現狀，那些民進黨主張台獨的人，當真的面臨到關鍵情勢轉變時，結果都像鴕鳥一樣不承認現實的變化。